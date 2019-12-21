Собачий год: в Волгоградской области снова не хватило денег на бездомных собак





Из бюджета Волгоградской области в следующем году будет выделено 10 миллионов рублей на исполнение недавно принятого федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Как сообщает ИА «Высота 102», такая информация прозвучала из уст председателя комитета ветеринарии Волгоградской области Галины Аликовой на последнем заседании областной думы. Эти деньги пойдут в первую очередь на решение проблемы с бездомными животными. Однако средств хватит лишь на 1 тысячу 200 животных. При этом количество безнадзорных собак и кошек в регионе достигает 25 тысяч. Таким образом, ответственное обращение почувствуют на себе лишь около 5% животных.

Согласно новому закону, с 2020 года бездомных животных должны отлавливать, вакцинировать, стерилизовать и возвращать в привычную среду обитания. При этом возвращение «домой» должно фиксироваться на видео. Главное в новом законодательстве – бездомных животных запрещено умерщвлять, только в случае неизлечимой болезни или невыносимых страданий собак или кошек. Раньше, напомним, поводом для убийства животного служила агрессивность. Теперь агрессивные животные до конца жизни должны содержаться в приютах.

Однако, судя по объему выделенных средств, проблема бездомных животных в регионе снова не решится цивилизованным и гуманным способом. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», аудиторы КСП выявили многочисленные нарушения при использовании субвенций на отлов и содержание безнадзорных животных. Например, в 2018 году из 3672 отловленных животных было уничтожено 3218 особей, в первой половине 2019 года из отловленных 912 животных убили 542. Зачастую несчастных собак уничтожали прямо на месте только потому, что ловцы решали, что они нежизнеспособны или агрессивны. Защитники животных переживают, что процесс уничтожения бездомных собак продолжится. Ведь в законе есть лазейка – страдания или неизлечимые болезни, что, по их мнению, снова развяжет руки недобросовестным исполнителям.



