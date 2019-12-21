Под Волгоградом автобус с иностранцами врезался в КАМАЗ в тумане: четверо пострадавших

Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
Происшествия 21.12.2019 11:13
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21.12.2019 11:13
Сегодня около 9 утра на территории Волгоградской области в Чернышковском районе, на 188 км ФАД М-21 "Волгоград – Каменск-Шахтинский" в 3 км от населенного пункта Чернышки произошло столкновение автобуса "Икарус" и резко затормозившего грузовика "Камаз". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на экстренные службы, в автобусе находились 49 человек, практически все - граждане Узбекистана. 4 человека - пассажиры из Узбекистана и водитель из Казахстана получили различные травмы, в том числе, переломы и рваные раны. Трое госпитализированы в ГБУЗ "Чернышковская ЦРБ". Состояние пострадавших оценивается как "средней степени тяжести".
Как пояснили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, водитель заказного автобуса, выезжая со стороны хутора Нижний Гнутов со второстепенной дороги, не предоставил преимущество и совершил столкновение с полуприцепом автомобиля «КАМАЗ» (Челябинская область), двигавшимся по главной дороге, после чего автобус съехал в кювет. Пассажиры направлялись в пункт пропуска в Саратовской области.
Среди пострадавших детей нет, погибших также нет. В районе места ДТП наблюдался туман.
По информации пресс-службы областной администрации, заместителю губернатора Геннадию Шевцову совместно с руководителем Чернышковского района главой региона Андреем Бочаровым поставлена задача организовать для пострадавших пункт временного размещения. Руководителю комитета здравоохранения поручено оказать пострадавшим в ДТП всю необходимую медицинскую помощь, а если потребуется — доставить в медучреждения Волгограда.
Руководству регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства дано поручение во взаимодействии с Госавтоинспекцией обеспечить доставку пассажиров к месту назначения.
Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают оперативные службы.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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