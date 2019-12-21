В Волгограде единороссы «благословили» будущего спикера гордумы

Политика 21.12.2019 11:52
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21.12.2019 11:52
«Единая Россия» назвала имя будущего председателя Волгоградской городской думы. Сегодня в музее «Россия – моя история» участники региональной партийной конференции проголосовали за то, чтобы представительное собрание возглавил первый заместитель спикера Владлен Колесников. 24 декабря депутаты соберутся на заседание, чтобы официально закрепить это решение. Под вторым номером в бюллетенях для голосования на партийной конференции значился депутат Дмитрий Дильман. Его поддержали 9 человек. У Колесникова 146 голосов. Также единороссы включили в состав президиума политсовета нового председателя областного комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Михаила Битюцкого. Место в руководящем партийном органе освободилось после смерти главы Иловлинского района Александра Егорова.
Кресло руководителя гордумы вакантно с конца октября текущего года. Бывший председатель Андрей Косолапов сложил депутатские полномочия ради должности вице-губернатора.
Владлен Колесников трижды избирался в Волгоградскую гордуму. В настоящее время руководит фракцией «ЕР» и областной приемной лидера политической силы Дмитрия Медведева.
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