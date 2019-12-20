Общество 20.12.2019 19:53
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20.12.2019 19:53
Учительница волжской школы №27 уволилась по собственному желанию после скандала, который произошел на уроке. Как пояснили ИА «Высота 102» в мэрии Волжского, инцидент случился на пятом уроке во втором классе по предмету «Окружающая среда». Педагог заклеила скочем рты нескольким ученикам. Дети пришли домой и все рассказали родителям. Учительницу попросили объясниться. Она рассказала, что сделала это по желанию детей. По ее словам, ученики воспринимали это как игру. Шести школьникам она заклеила скотчем рты сама, а седьмой ребенок сделал это сам, так она утверждала. В связи со случившемся в школе была проведена проверка. В администрации Волжского заявили, что считают такие действия педагога недопустимыми.
Как стало известно ИА "Высота 102", не все родители детей посчитали такой случай возмутительным. "Один ребенок, действительно, вел себя плохо. Она могла сделать это в назидание другим, а потом уже, видно, решила перевести все в шутку", - рассказала мама одного ученика. По ее словам, педагог не заслуживает наказания.
Напомним, недавно в одной из школ Палласовки учительница отрезала челку одному мальчику, который, как она посчитала, плохо видел из-за пряди волос.
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