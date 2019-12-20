Экономика

Сбербанк дарит клиентам новогодние скидки и рассказывает, каким был их персональный финансовый год

Экономика 20.12.2019 16:20 Новости компаний
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20.12.2019 16:20 Новости компаний


Сбербанк запустил новогодний проект,  в котором пользователи могут получить скидки к Новому году, а также узнать больше о том, каким был их персональный финансовый год. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, чтобы воспользоваться скидками, клиенту банка необходимо авторизоваться по Сбербанк ID — единому аккаунту для удобного и безопасного входа на сервисы Сбербанка и партнеров. После этого откроется доступ к новогодним предложениям.
Сбербанк приготовил клиентам следующие предложения к Новому году:
- вклад «Новогодний бонус»;
- вклад «Выгодный старт»;
- Возможность стать обладателем 100 000 бонусов СПАСИБО, оплачивая покупки по картам Mastercardс помощью Apple Pay
- «Сбербанк страхование»— ряд предложений;
- «Сбербанк Управление Активами» — индивидуальный инвестиционный счет с услугой «Возврат налогов» в подарок. 
Специальные предложения подготовили и компании экосистемы Сбербанка:
- онлайн-кинотеатр Okko;
- маркетплейс «Беру»;
- сервис доставки из ресторановDeliveryClub;
- такси «Ситимобил»;
- медицинский сервисDocDoc;
- сервис доставки продуктов «СберМаркет»;
- сервис по продаже билетов «Рамблер/касса»;
- программа лояльности «Спасибо от Сбербанка».
В акции также принимают участие партнеры банка, которые предоставляют скидки на отдельные категории товаров либо начисляют повышенные бонусы СПАСИБО участникам программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». 
Представлены все основные категории товаров и услуг:супермаркеты, одежда и обувь, техника, детские товары, косметика,  услуги и другое.
Кроме того, на сайте www.sberbank.ru/2020 пользователи могут пройти сразу два теста. Первый из них — «Верю/не верю» — предлагает угадать, какие изменения произошли в жизни клиентов банка за 2019 год. Второй дает возможность вспомнить, какие позитивные финансовые изменения были в их собственной жизни в период с января по октябрь 2019 года: сколько бонусов СПАСИБО они накопили, какой процент от их расходов составляет безналичная оплата, как часто они расплачиваются смартфоном или «умными» часами, в какой категории трат они совершили самую крупную безналичную покупку, сколько тратили в среднем в день по картам Сбербанка и так далее. Итогами теста можно поделиться в соцсетях. 
Также в ближайшее время Сбербанк представит новогодний видеоролик, режиссером которого стал Тимур Бекмамбетов, и новый спецпроект «Шар желаний», когда банк поможет клиентам выполнить данное перед Новым годом обещание. 

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