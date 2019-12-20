



Сбербанк запустил новогодний проект, в котором пользователи могут получить скидки к Новому году, а также узнать больше о том, каким был их персональный финансовый год.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, чтобы воспользоваться скидками, клиенту банка необходимо авторизоваться по Сбербанк ID — единому аккаунту для удобного и безопасного входа на сервисы Сбербанка и партнеров. После этого откроется доступ к новогодним предложениям.

Сбербанк приготовил клиентам следующие предложения к Новому году:

- вклад «Новогодний бонус»;

- вклад «Выгодный старт»;

- Возможность стать обладателем 100 000 бонусов СПАСИБО, оплачивая покупки по картам Mastercardс помощью Apple Pay

- «Сбербанк страхование»— ряд предложений;

- «Сбербанк Управление Активами» — индивидуальный инвестиционный счет с услугой «Возврат налогов» в подарок.

Специальные предложения подготовили и компании экосистемы Сбербанка:

- онлайн-кинотеатр Okko;

- маркетплейс «Беру»;

- сервис доставки из ресторановDeliveryClub;

- такси «Ситимобил»;

- медицинский сервисDocDoc;

- сервис доставки продуктов «СберМаркет»;

- сервис по продаже билетов «Рамблер/касса»;

- программа лояльности «Спасибо от Сбербанка».

В акции также принимают участие партнеры банка, которые предоставляют скидки на отдельные категории товаров либо начисляют повышенные бонусы СПАСИБО участникам программы лояльности «Спасибо от Сбербанка».

Представлены все основные категории товаров и услуг: супермаркеты, одежда и обувь, техника, детские товары, косметика, услуги и другое.

Кроме того, на сайте www.sberbank.ru/2020 пользователи могут пройти сразу два теста. Первый из них — «Верю/не верю» — предлагает угадать, какие изменения произошли в жизни клиентов банка за 2019 год. Второй дает возможность вспомнить, какие позитивные финансовые изменения были в их собственной жизни в период с января по октябрь 2019 года: сколько бонусов СПАСИБО они накопили, какой процент от их расходов составляет безналичная оплата, как часто они расплачиваются смартфоном или «умными» часами, в какой категории трат они совершили самую крупную безналичную покупку, сколько тратили в среднем в день по картам Сбербанка и так далее. Итогами теста можно поделиться в соцсетях.

Также в ближайшее время Сбербанк представит новогодний видеоролик, режиссером которого стал Тимур Бекмамбетов, и новый спецпроект «Шар желаний», когда банк поможет клиентам выполнить данное перед Новым годом обещание.



