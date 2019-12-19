25-летнему волгоградцу грозит тяжкая статья за истязание 6-летнего пасынка

Расследования 19.12.2019 19:25
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19.12.2019 19:25
Уголовное дело по ч.2 ст.112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) возбуждено в отношении 25-летнего волгоградца, неоднократно избивавшего 6-летнего сына своей сожительницы. Сейчас истязатель задержан, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области. Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы.
Напомним, мужчина признался, что неоднократно истязал своего пасынка. У ребенка оказались сломанными ребра, разбита голова, травмированы руки, надорваны уши. В садистских процедурах наказания участвовала и мать мальчика. Школу Кирилл П. не посещал с 18 ноября. Педагогам мать говорила, что у сына простуда. О том, что в квартире одного из домов по улице Курчатова в Кировском районе Волгограда, где живет семья, постоянно кричит ребенок, в профильные органы сообщили неравнодушные горожане. Отчим рассказал, что избивал ребенка за то, что тот не мог пересказать книгу. По его словам, ударился головой мальчик сам, когда вырвался после избиения ремнем.
Между тем, как пояснили в СУ СКР по Волгоградской области, если следователями территориального подразделения СКР будет установлено, что воспитательный процесс систематически сопровождался рукоприкладством, действия матери мальчика и его отчима органами следствия также будут квалифицированы по тяжкой статье уголовного кодекса «Истязание» (ст.117 УК РФ).
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