Экономика

ВТБ запускает платформу небанковских сервисов для бизнеса

Экономика 19.12.2019 17:16 Новости компаний
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19.12.2019 17:16 Новости компаний


В рамках работы с компаниями среднего и малого бизнеса ВТБ открывает платформу небанковских сервисов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, она позволит предпринимателям в режиме онлайн подключать необходимые услуги для автоматизации своей деятельности. 
Новый ресурс предлагает клиентам решения по ведению бухгалтерского учета и сдаче налогов от «1С», круглосуточную юридическую поддержку бизнеса от «Европейской юридической службы», пакет услуг по выводу бизнеса в онлайн от «РУ-Центра». Кроме того, предпринимателям доступен поиск фрилансеров для решения разовых задач бизнеса от Freelance.ru, услуга по управлению торговлей от «Моего дела», а также экспресс-сервисы по проверке контрагентов компании «СКБ Контур» и проверки и регистрации товарных знаков от «Онлайн патента».
Пользователи платформы могут моментально оплатить со счета в ВТБ или другого банка нужную услугу и сразу же начать ей пользоваться. Данный функционал обеспечен сервисом бизнес-расчетов компании Seeneco. Часть из представленных услуг можно также подключить с использованием промо-кодов, дающих право на бесплатное использование или значительную скидку при покупке. Интегрированный модуль предиктивной аналитики на основе предпочтений пользователей вырабатывает рекомендации по выбору будущих услуг.
В новостном блоке пользователи могут проверить налоговый календарь, получить информацию об изменениях законодательства, регулирующего деятельность юридических лиц, следить за актуальной новостной лентой о банковском рынке. В функционале сервиса реализована возможность делиться информацией, размещенной на платформе, в социальных сетях.
Небанковскими сервисами, представленными на платформе, могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые являются клиентами не только ВТБ, но и сторонних банков. Для этого необходимо пройти простую процедуру оформления на сайте mp.vtb.ru. Клиенты ВТБ, имеющие доступ в интернет-банк «ВТБ Бизнес Онлайн», могут зарегистрироваться на платформе, используя учетные данные от этой системы. Для каждого пользователя создается личный кабинет, где можно отслеживать статус своих подписок на партнерские сервисы и управлять ими.
Передача информации, включая данные регистрации, авторизации и характеристики профиля пользователя, история выбора и работы с сервисами, происходит по защищенным каналам и недоступна злоумышленникам.
«Запуск платформы – важный этап в рамках выполнения стратегической задачи банка по созданию передовой линейки небанковских сервисов и развития экосистемы для бизнеса. Этот проект, реализованный цифровой фабрикой ВТБ, оптимизирует работу предпринимателей. Многие услуги клиент может оформить «под ключ», без длительного поиска и анализа полученной информации с переходами на другие ресурсы, включая партнерские. Наша задача как банка для бизнеса – обеспечить предпринимателя возможностью гибкого перехода от продукта, предлагаемого банком, к небанковским сервисам, чтобы время, которое освобождается у предпринимателя, он тратил на развитие своего бизнеса», – отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.
Запущенная платформа небанковских сервисов построена на базе собственной разработки ВТБ, реализована в едином стиле с интернет-банком «ВТБ Бизнес Онлайн» и имеет открытые API для интеграции с внешними партнерскими сервисами. Доступ к ней находится в разделе «Малый бизнес» на сайте ВТБ.
 

 


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