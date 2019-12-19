Расследования

Ломал ребра и отрывал уши: в Волгограде отчим рассказал, как истязал пасынка

Расследования 19.12.2019 16:34
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19.12.2019 16:34





Опубликовано леденящее душу видео признаний отчима 6-летнего мальчика, которого они вместе с супругой постоянно истязали. Как сообщает ИА «Высота 102», садист  рассказал, как он издевался над своим пасынком  за то, что тот не пересказал книгу. «Я начал его бить ремнем, он вырвался и ударился головой об стенку», - рассказывает подозреваемый. По его словам, ребра ребенку он сломал, когда также бил его ремнем. Мать мальчика наносила удары ремнем ему и по рукам, в результате чего у ребенка появились открытые раны. Однажды отчим едва не оторвал уши малышу. 
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», о том, что происходит в семье, где жил ребенок, сообщил один из соседей, проживающий в доме по ул. Курчатова, который поднял тревогу из-за криков ребенка. Оказалось, что с конца ноября мальчик не посещал учебные занятия. В школу пригласили мать и ее сына. Инспектором ПДН, социальным педагогом и представителем органов опеки у ребенка были выявлены множественные телесные повреждения. "В ходе опроса он рассказал, что травмы ему нанесли его мать и отчим. По словам несовершеннолетнего, взрослые ограничивали его в еде, систематически избивая и причиняя боль. В настоящее время  ребенок изъят из семьи и госпитализирован", - рассказала Светлана Смольянинова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято законное решение.
В областном комитете образования пояснили, что ребенок не посещал школу с 18 ноября. Мать говорила педагогам, что у сына простуда. При это женщина приходила в школу-интернат, где учится мальчик, и брала домашние задания. 
Видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Волгоградской области. 

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