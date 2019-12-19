Расследования 19.12.2019 16:34
13783 7
19.12.2019 16:34
Опубликовано леденящее душу видео признаний отчима 6-летнего мальчика, которого они вместе с супругой постоянно истязали. Как сообщает ИА «Высота 102», садист рассказал, как он издевался над своим пасынком за то, что тот не пересказал книгу. «Я начал его бить ремнем, он вырвался и ударился головой об стенку», - рассказывает подозреваемый. По его словам, ребра ребенку он сломал, когда также бил его ремнем. Мать мальчика наносила удары ремнем ему и по рукам, в результате чего у ребенка появились открытые раны. Однажды отчим едва не оторвал уши малышу.
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», о том, что происходит в семье, где жил ребенок, сообщил один из соседей, проживающий в доме по ул. Курчатова, который поднял тревогу из-за криков ребенка. Оказалось, что с конца ноября мальчик не посещал учебные занятия. В школу пригласили мать и ее сына. Инспектором ПДН, социальным педагогом и представителем органов опеки у ребенка были выявлены множественные телесные повреждения. "В ходе опроса он рассказал, что травмы ему нанесли его мать и отчим. По словам несовершеннолетнего, взрослые ограничивали его в еде, систематически избивая и причиняя боль. В настоящее время ребенок изъят из семьи и госпитализирован", - рассказала Светлана Смольянинова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято законное решение.
В областном комитете образования пояснили, что ребенок не посещал школу с 18 ноября. Мать говорила педагогам, что у сына простуда. При это женщина приходила в школу-интернат, где учится мальчик, и брала домашние задания.
Видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Волгоградской области.
Реклама
25-летнему волгоградцу грозит до пяти лет за истязание 6-летнего пасынка19.12.2019 19:25
Расследования 19.12.2019 19:25
525 Обсудить
В Волгограде директора завода осудили за сокрытие от налоговой 253 млн рублей19.12.2019 17:33
Расследования 19.12.2019 17:33
4622 4 Обсудить
В Волгограде госинспектора управления Росрыболовства отправили в тюрьму за взятки18.12.2019 16:25
Расследования 18.12.2019 16:25
3031 5 Обсудить
Житель Волгоградской области оставил бывшую жену без кожи18.12.2019 12:59
Расследования 18.12.2019 12:59
2256 4 Обсудить
В Волгоградской области за обман на 82,5 тыс евро осудили задержанного в Польше мошенника17.12.2019 17:24
Расследования 17.12.2019 17:24
3260 Обсудить
За ремонт дороги методом "тяп-ляп" судят жителя Волгограда17.12.2019 16:22
Расследования 17.12.2019 16:22
756 1 Обсудить
В дело о сносе «Соснового бора» втянули прокуратуру Волгоградской области17.12.2019 12:17
Расследования 17.12.2019 12:17
4225 19 Обсудить
В Волгограде вынесли приговор паре, пытавшейся устроить свидание за взятку сотруднику УФСИН16.12.2019 19:25
Расследования 16.12.2019 19:25
28089 8 Обсудить
В Волгограде химика-самоучку осудили за изготовление «взрывпакетов»16.12.2019 17:54
Расследования 16.12.2019 17:54
1849 9 Обсудить
Дело о совершенном 17 лет назад убийстве возле кладбища дошло до суда16.12.2019 16:34
Расследования 16.12.2019 16:34
5823 1 Обсудить
В Волгограде перевозчик и сотрудница надзорного ведомства пошли под суд за коррупционные связи16.12.2019 15:09
Расследования 16.12.2019 15:09
11683 5 Обсудить
В Волгограде накрыли подвальный игровой клуб16.12.2019 14:17
Расследования 16.12.2019 14:17
5599 7 Обсудить
Волгоградца осудили за массовую драку с водителем и пассажирами встречной иномарки15.12.2019 18:59
Расследования 15.12.2019 18:59
3574 4 Обсудить
В Волжском наркодилер легализовал доходы через операции с криптовалютой14.12.2019 10:38
Расследования 14.12.2019 10:38
4170 3 Обсудить
Буйный волгоградский пассажир ударил полицейского в вагоне-ресторане поезда13.12.2019 18:14
Расследования 13.12.2019 18:14
2090 2 Обсудить
Реклама