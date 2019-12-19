В Волгограде 6-летний мальчик попал в больницу после издевательств в семье

Происшествия 19.12.2019 13:15
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19.12.2019 13:15
Правоохранители и органы опеки сейчас разбираются с вопиющим случаем издевательств над 6-летним Кириллом П. - первоклассником одной из волгоградских школ. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне в отделе опеки и попечительства Кировского района неравнодушный гражданин на условиях анонимности рассказал о том, что мальчик подвергается жестокому насилию со стороны родственников. Выяснилось, что ребенок уже более месяца не посещал школу. Мать говорила педагогам, что сын болеет. Когда сегодня она привела первоклассника в школу, учителя, увидев синяки и многочисленные травмы, вызвали скорую и полицию. По предварительной информации, отчим ребенка задержан, с матерью работают сотрудники правоохранительных органов. Сейчас Кирилл находится в состоянии средней степени тяжести, ему помогают врачи детского хирургического отделения больницы СМП № 7. В администрации области подтвердили, что врачи продолжают комплексное обследование. Известно, что ребенок рассказал, что мать и отчим не давали ему еду, а также избивали.
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