Общество

В Волгограде после аварии на подстанции вернули свет поселку

Общество 19.12.2019 10:35
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19.12.2019 10:35


Минувшей ночью энергетики восстановили штатную работу сетей электроснабжения поселка Нижние Баррикады в Краснооктябрьском районе. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в пресс-службе администрации города. В настоящее время жилые дома и соцобъекты поселка обеспечены теплоснабжением, водоснабжением и электроэнергией.
Напомним, электроснабжение поселка было нарушено в среду днем из-за пожара на подстанции, расположенной на территории завода "Титан-Баррикады", где взорвался масляный трансформатор мощностью 40 МВт. Горело разлившееся моторное масло на площади около 150 квадратных метров. К месту незамедлительно прибыли пожарные. В 13:45 горение масла было ликвидировано. На месте происшествия работали 33 пожарных и более 10 единиц техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. 
В пресс-службе компании "Россети - Юг" сообщили, что в результате инцидента оборудование энергетической компании не пострадало: два трансформатора "МРКС Юга" находятся в работоспособном состоянии. Повреждение и возгорание произошло на оборудовании завода "Титан - Баррикады" -  ГРУ 6 кВ, утверждают энергетики. Нарушение в работе этого распределительного устройства, по версии компании "Россети-Юг", и стало причиной случившегося.
Между тем, в районе завода без света и воды остались жилые дома и соцобъекты.
Оперативное совещание по вопросу ликвидации последствий ЧП на подстанции вечером провел губернатор Андрей Бочаров. Он поставил задачу в кратчайшие сроки принять все необходимые меры и восстановить энергоснабжение домов. Представители администрации города и района оперативно подключились к работе по нормализации ситуации в поселке Нижние Баррикады, организовав взаимодействие всех заинтересованных служб.

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