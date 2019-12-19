Общество

В Волжском собираются отпраздновать свадьбу за полмиллиона рублей

Общество 19.12.2019 08:50
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19.12.2019 08:50


В Волжском объявили о подготовке к конкурсу «Лучшая свадебная пара». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города,  призом для победителей станет организация свадьбы от лучших специалистов свадебной индустрии Волгограда и Волжского стоимостью 500 000 рублей.
Отметим, что конкурс на лучшую свадебную пару проводится в Волжском в 11 раз. Впервые в нем примут участие будущие молодожены – те, кто планируют создать семью в 2020 году. Мероприятие проводится при поддержке администрации Волжского. 
Конкурс организован в два этапа: отборочный тур и финал. Оба этапа будут проходить на сцене Центра культуры и искусства «Октябрь». В ходе турнира свадебные пары раскроют свои таланты и расскажут истории своей любви. Главное условие участия в конкурсе – поданное заявление в ЗАГС на регистрацию брака в период с апреля по декабрь 2020 года. Заявки принимаются до 18 января 2020 года. 

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