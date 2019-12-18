



Власти Волгограда решают проблему с восстановлением систем жизнеобеспечения в поселке Нижние Баррикады. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, на котельную по временной схеме подано электроснабжение, а также организован подвоз воды. Это позволило запустить в работу котлы, подача теплоносителя осуществляется всем потребителям ресурса. Работы по восстановлению электроснабжения потребителей и запуску насосной станции продолжаются.

Сегодня, напомним, пожарные тушили пожар на территории завода "Титан-Баррикады", где взорвался масляный трансформатор мощностью 40 МВт. Горело разлившееся моторное масло на площади около 150 квадратных метров. К месту незамедлительно прибыли пожарные. В 13:45 горение масла было ликвидировано. На месте происшествия работали 33 пожарных и более 10 единиц техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В пресс-службе компании "Россети - Юг" сообщили, что в результате инцидента оборудование энергетической компании не пострадало: два трансформатора "МРКС Юга" находятся в работоспособном состоянии. Повреждение и возгорание произошло на оборудовании завода "Титан - Баррикады" - ГРУ 6 кВ, утверждают энергетики. Нарушение в работе этого распределительного устройства, по версии компании "Россети-Юг", и стало причиной случившегося.

Между тем, в районе завода без света и воды остались жилые дома и соцобъекты.