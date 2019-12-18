



Террористическую ячейку выявили в одной из колоний Калмыкии, а задержания по этому делу прошли в Дагестане, Краснодарском крае и в Волгоградской области. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, не позднее 2013 года уроженец республики Дагестан, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 УФСИН России по республике Калмыкия, в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал на территории указанной колонии террористическое сообщество. Поддерживая его цели и задачи, в его состав в период с 2013 года по настоящее время на территории исправительной колонии вошли более 100 осужденных лиц. При этом руководство колонии за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство членам указанного террористического сообщества.

Следователями ГСУ Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России, УФСБ России по Республике Калмыкия, ГУПЭ МВД России, ФСИН России и начальником УФСИН России по Республике Калмыкия, на территории этого региона, в том числе в ИК-2, а также в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Краснодарском крае и Волгоградской области проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников, а также в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН России по Республике Калмыкия.

Возбуждено уголовное дело в отношении 22 лиц по чч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и участие в нём). В ходе следственных действий на территории Республики Дагестан, Краснодарского края и Волгоградской области по подозрению в совершении указанного преступления задержаны 5 лиц. В связи с тяжестью совершенного преступления следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Остальные подозреваемые в настоящее время отбывают наказания в местах лишения свободы, в том числе в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия.

Помимо этого ещё трое участников террористического сообщества, после освобождения из мест лишения свободы в период с 2014 по 2015 годы на территории Дагестана при оказании вооружённого сопротивления были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время следствием устанавливается роль и степень участия каждого подозреваемого, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом. Следствием принимаются активные меры для установления других участников преступления. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников республиканского УФСИН. Расследование уголовного дела продолжается.



