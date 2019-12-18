Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назначил руководителем своей администрации Сергея Васильева, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональные органы власти. С 2016 года и до недавнего времени Сергей Васильев занимал пост руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Волгоградской области.

Сергей Васильев прославился в Волгоградской области тем, что в начале этого года в порядке частного обвинения предъявил иск к учительнице из Светлого Яра Анастасии Сергеевой за клевету. Поводом для этого послужило обращение Анастасии Сергеевой к руководителю федерального агентства природопользования с жалобой на Сергея Васильева. В частности, она критиковала деятельность возглавляемого им ведомства в связи с последними событиями, происходящими в Светлоярском районе, связанными, в том числе, с переездом Кировской свалки на пруд-накопитель жирных кислот. По словам учителя, никаких оскорблений и унижений Сергея Васильева в этом письме она не допустила, а все, что содержалось в жалобе, было ее оценочным суждением.

На сторону Анастасии Сергеевой встали многие представители общественных организаций и экологи. Десятки людей приходили на первые заседания районного суда, чтобы поддержать педагога. В конечном итоге Сергей Васильев отозвал свой иск. Через некоторое время он покинул свою должность.

Между тем, согласно информации официального сайта ИКВО, Сергей Васильев до сих пор остается членом избирательной комиссии Волгоградской области с правом совещательного голоса.