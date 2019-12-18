Бывший руководитель Росприроднадзора по Волгоградской области "всплыл" в окружении губернатора Астраханской области
Политика 18.12.2019 16:34
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18.12.2019 16:34
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назначил руководителем своей администрации Сергея Васильева, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональные органы власти. С 2016 года и до недавнего времени Сергей Васильев занимал пост руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Волгоградской области.
Сергей Васильев прославился в Волгоградской области тем, что в начале этого года в порядке частного обвинения предъявил иск к учительнице из Светлого Яра Анастасии Сергеевой за клевету. Поводом для этого послужило обращение Анастасии Сергеевой к руководителю федерального агентства природопользования с жалобой на Сергея Васильева. В частности, она критиковала деятельность возглавляемого им ведомства в связи с последними событиями, происходящими в Светлоярском районе, связанными, в том числе, с переездом Кировской свалки на пруд-накопитель жирных кислот. По словам учителя, никаких оскорблений и унижений Сергея Васильева в этом письме она не допустила, а все, что содержалось в жалобе, было ее оценочным суждением.
На сторону Анастасии Сергеевой встали многие представители общественных организаций и экологи. Десятки людей приходили на первые заседания районного суда, чтобы поддержать педагога. В конечном итоге Сергей Васильев отозвал свой иск. Через некоторое время он покинул свою должность.
Между тем, согласно информации официального сайта ИКВО, Сергей Васильев до сих пор остается членом избирательной комиссии Волгоградской области с правом совещательного голоса.
На сайте администрации Астраханской области приводится биография Сергея Васильева.
Сергей Васильев родился 17 сентября 1966 года в Орловской области. В 1995 году окончил Академию Федеральной службы контрразведки (ФСБ) России по специальности «Юриспруденция».
Кандидат юридических наук.
С 1989 по 2011 годы служил в органах ФСБ Российской Федерации, с 2011 года по 2016 год работал в управлении организации избирательного процесса, управлении по взаимодействию с политическими партиями, общественными организациями и органами государственной власти – отделе Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. С 2016 года руководил управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Волгоградской области. Имеет опыт работы в Избирательной комиссии Волгоградской области.
Награжден Грамотой ФСБ России, Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Благодарностью Президента Российской Федерации, Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Благодарственным письмом Президента Российской Федерации, Почетным знаком Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «За заслуги в организации выборов», Наградным оружием Директора ФСБ России, Почетной грамотой Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Женат, воспитывает сына и дочь.
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