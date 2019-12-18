В Волгограде госинспектора управления Росрыболовства отправили в тюрьму за взятки

Расследования 18.12.2019 16:25
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18.12.2019 16:25
Вступил в законную силу приговор в отношении инспектора территориального управления Росрыболовства, осуждённого за получение взятки к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе облсуда, осужденный также лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 2 года.
Свою вину в содеянном он признал в полном объеме. Дело было рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства. Тем не менее, посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым, осуждённый и его защитник подали апелляционные жалобы, в которых просили назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Однако Волгоградский областной суд не нашёл основания для изменения или отмены обжалуемого судебного акта.
Судом первой инстанции установлено, что в июле 2019 года старший государственный инспектор Цимлянского отдела Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства предложил руководителю фирмы, сдающей в аренду земельные участки для пунктов общественного питания, автомагазинов и кемпинга, не проводить проверки по факту нарушения последним экологического законодательства за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 60 тысяч рублей.
Коммерсант на предложение согласился, но попросил снизить сумму до 50 тысяч рублей. 17 июля текущего года подсудимый лично получил от предпринимателя взятку в размере 50 тысяч рублей за свое незаконно бездействие. В дальнейшем его преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
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