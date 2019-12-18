Общество

В Волгоградской области 31 декабря будет выходным днем

Общество 18.12.2019 14:43
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18.12.2019 14:43


31 декабря 2019 года станет выходным днем — губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал соответствующее постановление, сообщает ИА «Высота 102». Последняя суббота уходящего года, 28 декабря, будет рабочим днем для компенсации трудового времени.
Постановление носит обязательный характер для государственных учреждений и предприятий Волгоградской области, рекомендательный — для коммерческих организаций, территориальных подразделений федеральных органов власти и учреждений, органов местного самоуправления.
По информации администрации региона, решение принято для создания комфортных условий для подготовки жителей Волгоградской области к празднованию Нового года и Рождества Христова, а также для снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру в преддверии новогодних каникул.

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