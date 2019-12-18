В Волгоградской области 31 декабря будет выходным днем

Общество 18.12.2019 14:43
7765 25
18.12.2019 14:43
31 декабря 2019 года станет выходным днем — губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал соответствующее постановление, сообщает ИА «Высота 102». Последняя суббота уходящего года, 28 декабря, будет рабочим днем для компенсации трудового времени.
Постановление носит обязательный характер для государственных учреждений и предприятий Волгоградской области, рекомендательный — для коммерческих организаций, территориальных подразделений федеральных органов власти и учреждений, органов местного самоуправления.
По информации администрации региона, решение принято для создания комфортных условий для подготовки жителей Волгоградской области к празднованию Нового года и Рождества Христова, а также для снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру в преддверии новогодних каникул.
Реклама
В Волгограде возвращают жизнь в обесточенный после пожара на заводе поселок18.12.2019 17:15
В Волгоградской области директора школы наказали за заболевших детей18.12.2019 15:09
В Волгограде предложили объявить амнистию для многоквартирных самостроев18.12.2019 15:05
Руководитель Волгоградского УФАС обратил внимание нового главы УФСБ на ситуацию с «ритуалкой» и попросил смелых журналистов задать вопрос Путину18.12.2019 12:54
Елки-палки! Подсчитаны траты на новогоднее убранство Волгограда18.12.2019 11:20
В Волгограде не нашлось покупателей на скандальный недострой18.12.2019 09:55
Волгоградская облдума докупает центнеры зефира и мармелада17.12.2019 17:30
РУСАЛ подвел итоги грантового конкурса "Помогать просто"17.12.2019 17:13
В Волгограде на месте недавней коммунальной аварии снова закипела работа17.12.2019 16:33
В волгоградской библиотеке организуют совместный просмотр пресс-конференции Владимира Путина17.12.2019 10:56
В Волгограде снова драят «пятачок» около ГДЮЦ перед приездом губернатора17.12.2019 09:29
Бюджетникам Волгограда задним числом проиндексировали зарплату16.12.2019 18:58
Навигация на водоемах Волгоградской области закрыта16.12.2019 15:57
В Волгограде расцветают новогодние одуванчики16.12.2019 15:42
В Волгоградской области ветеран войны два года ждала ответа от МФЦ по пенсии16.12.2019 15:30
Реклама