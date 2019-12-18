Житель Волгоградской области оставил бывшую жену без кожи

Расследования 18.12.2019 12:59
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18.12.2019 12:59
Житель Среднеахтубинского района осужден на 8 с половиной лет за угрозу убийства, а также за причинение тяжких повреждений своей супруге. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского облсуда, суд исследовал обстоятельства трагического дня, когда бывшая жена с ребенком и своей подругой устроили застолье в доме у мужчины. Экс-супруг не захотел их отпускать и закрыл дверь дома. Вспыхнул конфликт, в результате чего мужчина схватился за нож, а когда подруга жены хотела нож отобрать, от него остались порезы на руке. Но подруге удалось вырваться и побежать за помощью. В это время экс-муж облил бывшую супругу бензином и поджег женщину. В результате она получила ожоги половины поверхности тела. Из последних сил женщина вырвалась, сняла с себя горящую одежду и побежала к соседям. В результате конфликта между супругами пострадала их малолетняя дочь, которая всё это время находилась рядом. У 6-летней девочки медики диагностировали незначительные термические ожоги.
Подсудимый пытался убедить всех, что не хотел никого убивать и поджигать. А пламя объяло бывшую супругу по чистой случайности. Однако суд подсчитал достаточными доказательства его вины и отправил его в колонию строгого режима с ограничением свободы на срок на 1 год.
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