Банк «Открытие» завершил один из крупнейших на российском рынке проектов по интеграции банковского бизнеса
Экономика 18.12.2019 12:22 Новости компаний
201 0
18.12.2019 12:22 Новости компаний
Банк «Открытие» завершил один из самых масштабных проектов интеграции в банковском бизнесе — объединение с экс-Бинбанком. Теперь всем клиентам бывшего Бинбанка доступно полноценное обслуживание по единым стандартам и тарифам в любом офисе банка «Открытие» от Владивостока до Калининграда. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка «Открытие».
В 2019 году банк «Открытие» полностью завершил проект трансформации региональной сети по принципу одного базового филиала в одном федеральном округе, включая присоединение 9 филиалов сети экс-Бинбанка. Благодаря этому более 2 млн клиентов-физических лиц и около 160 тыс. клиентов-юридических лиц экс-Бинбанка получили обслуживание в банке «Открытие», более 4 тысяч сотрудников переведены в структуры базовых филиалов «Открытия», еще 1998 банкоматов вошли в сеть ATM Открытия.
Банк провел полномасштабную технологическую миграцию продуктов и сервисов из информационных систем экс-Бинбанка в целевые системы банка «Открытие» и оптимизировал ИТ-ландшафт. Консолидация всей клиентской базы на целевой платформе «Открытия» позволила повысить уровень обслуживания и предложить клиентам более гибкие современные банковские решения и технологии, включая возможность использования единого интернет- и мобильного банка. Проект миграции клиентов экс-Бинбанка реализован в 2019 году.
Александр Пахомов, член правления, руководитель блока управления региональной сетью банка «Открытие»:
«Мы рады сообщить о завершении проекта интеграции экс-Бинбанка в банк «Открытие» в кратчайшие сроки. Благодаря профессиональной работе всех служб банка переход оказался «бесшовным», практически незаметным для клиентов.
В результате трансформации банк «Открытие» сохранил клиентов и повысил уровень клиентского сервиса, стал более эффективным. Это произошло благодаря экономии издержек на содержание IT-систем, оптимизации сети отделений и внутренних процессов в банке. Мы укрепили позиции банка «Открытие» как системообразующего универсального банка, работающего практически на всей территории нашей страны и создали предпосылки для дальнейшего роста бизнеса».
Параллельно с выравниваем IT-ландшафта, в течение года банк выполнял поиск оптимальных локаций для офисов, проводил закрытие дублирующих точек продаж обслуживания клиентов. Более 130 офисов были открыты или отремонтированы. Благодаря объединению с Бинбанком, в 2019 году банк «Открытие» вышел в новые для себя регионы - Республику Саха (Якутия) и Республику Северная Осетия и усилил свое присутствие на Дальнем востоке. Региональное присутствие банка расширено за счет 10 новых городов.
В 2020 году банк «Открытие» продолжит развивать сеть. В новых отделениях будут установлены электронные информационные системы, а на сайте будет доступен функционал предварительной записи в офис. Также в 2020 году будет реализовываться проекты повышения операционной эффективности сети и цифровизации банковских услуг.
Реклама
Сотрудники Гремячинского ГОКа вошли в число лучших профессионалов Волгоградской области18.12.2019 09:53
ВТБ планирует выдать 100 млрд рублей в рамках дальневосточной ипотеки17.12.2019 15:34
Первое место в областном конкурсе «Лучший по профессии» среди лаборантов - у сотрудницы АО «КАУСТИК»17.12.2019 11:46
Волгоградские аграрии подвели итоги года17.12.2019 09:25
В Волгограде на «Красном Октябре» четыре дня работали аудиторы17.12.2019 09:23
ЖК «Бейкер стрит» готовится к передаче ключей от новых квартир17.12.2019 08:49
«Синара-Девелопмент» ввела в эксплуатацию еще один дом в жилом районе «Новый Свет» Волгограда16.12.2019 14:39
В Волгограде из-за выставленной на торги гостиницы «Октябрьская» продлили конкурсное производство в фирме-банкроте14.12.2019 14:01
В Волгограде руководитель УФНС взбодрил журналистов пресс-конференцией по итогам года13.12.2019 16:57
Банк «Открытие» представил новую команду продуктовой фабрики «Открытие Инвестиции»12.12.2019 16:53
Волгоградский «Красный Октябрь» присоединился к реализации нацпроекта по труду и занятости12.12.2019 16:33
Волгоградских предпринимателей просят поторопиться с уплатой страховых взносов12.12.2019 16:15
Сбербанк провел в Поволжье юридическую олимпиаду12.12.2019 14:59
В Волгограде продают автомобильную дорогу12.12.2019 14:38
Власти Волгоградской области во имя науки и роста экономики готовы пожертвовать 50 млн рублей12.12.2019 13:41
Реклама