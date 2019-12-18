Экономика

Банк «Открытие» завершил один из крупнейших на российском рынке проектов по интеграции банковского бизнеса

Экономика 18.12.2019 12:22 Новости компаний
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18.12.2019 12:22 Новости компаний


Банк «Открытие» завершил один из самых масштабных проектов интеграции в банковском бизнесе — объединение с экс-Бинбанком. Теперь всем клиентам бывшего Бинбанка доступно полноценное обслуживание по единым стандартам и тарифам в любом офисе банка «Открытие» от Владивостока до Калининграда. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка «Открытие».
В 2019 году банк «Открытие» полностью завершил проект трансформации региональной сети по принципу одного базового филиала в одном федеральном округе, включая присоединение 9 филиалов сети экс-Бинбанка. Благодаря этому более 2 млн клиентов-физических лиц и около 160 тыс. клиентов-юридических лиц экс-Бинбанка получили обслуживание в банке «Открытие», более 4 тысяч сотрудников переведены в структуры базовых филиалов «Открытия», еще 1998 банкоматов вошли в сеть ATM Открытия. 
Банк провел полномасштабную технологическую миграцию продуктов и сервисов из информационных систем экс-Бинбанка в целевые системы банка «Открытие» и оптимизировал ИТ-ландшафт. Консолидация всей клиентской базы на целевой платформе «Открытия» позволила повысить уровень обслуживания и предложить клиентам более гибкие современные банковские решения и технологии, включая возможность использования единого интернет- и мобильного банка. Проект миграции клиентов экс-Бинбанка реализован в 2019 году.
Александр Пахомов, член правления, руководитель блока управления региональной сетью банка «Открытие»: 
«Мы рады сообщить о завершении проекта интеграции экс-Бинбанка в банк «Открытие» в кратчайшие сроки. Благодаря профессиональной работе всех служб банка переход оказался «бесшовным», практически незаметным для клиентов.
В результате трансформации банк «Открытие» сохранил клиентов и повысил уровень клиентского сервиса, стал более эффективным. Это произошло благодаря экономии издержек на содержание IT-систем, оптимизации сети отделений и внутренних процессов в банке. Мы укрепили позиции банка «Открытие» как системообразующего универсального банка, работающего практически на всей территории нашей страны и создали предпосылки для дальнейшего роста бизнеса».
Параллельно с выравниваем IT-ландшафта, в течение года банк выполнял поиск оптимальных локаций для офисов, проводил закрытие дублирующих точек продаж обслуживания клиентов. Более 130 офисов были открыты или отремонтированы. Благодаря объединению с Бинбанком, в 2019 году банк «Открытие» вышел в новые для себя регионы - Республику Саха (Якутия) и Республику Северная Осетия и усилил свое присутствие на Дальнем востоке. Региональное присутствие банка расширено за счет 10 новых городов.
В 2020 году банк «Открытие» продолжит развивать сеть. В новых отделениях будут установлены электронные информационные системы, а на сайте будет доступен функционал предварительной записи в офис. Также в 2020 году будет реализовываться проекты повышения операционной эффективности сети и цифровизации банковских услуг.

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