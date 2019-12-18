Елки-палки! Подсчитаны траты на новогоднее убранство Волгограда

Общество 18.12.2019 11:20
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18.12.2019 11:20
Более 7 миллионов рублей выделено на украшение улиц города к Новому году. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов размещены извещения на установку елок, световых фигур и композиций в разных районах города, украшение новогодних деревьев гирляндами и улиц – световой иллюминацией. В Волгограде, как уже сообщало информагентство, в этом году появятся новые арт-объекты, например, светодиодные одуванчики в сквере около больницы №7.
Главная елка будет установлена на территории рядом с интерактивным музеем «Россия – моя история». Еще одна елка переехала в этом году с традиционного места с площади Павших борцов на участок перед главпочтампом.
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