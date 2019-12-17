Здравоохранение

Назначен новый главврач Волгоградского областного патологоанатомического бюро

Здравоохранение 17.12.2019 17:24
3946 12
17.12.2019 17:24


Главным врачом Волгоградского областного патологоанатомического бюро сегодня назначен кандидат медицинских наук Андрей Эдуардович Поплавский, сообщает ИА «Высота 102». 
Трудовой стаж Андрея Поплавского в области судебно-медицинской экспертизы насчитывает более 20 лет. Выпускник Волгоградской медицинской академии, Волгоградской академии МВД России, по специальности юриспруденция, ранее занимал должность заведующего Волжским судебно-медицинским отделением Волгоградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. В 2016 году прошёл профессиональную переподготовку в Астраханском государственном медицинском университете по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», имеет высшую категорию по специальности «судебно-медицинская экспертиза».

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