В Волгоградской области за обман на 82,5 тыс евро осудили задержанного в Польше мошенника





К 4 годам лишения свободы приговорен 46-летний житель Михайловки за мошенничество при поставке транспортных средств из Германии, сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Установлено, что фигурант уголовного дела с декабря 2012 года по март 2013 года получил путем обмана от жителя г.Михайловки и его дочери 82,5 тысячи евро, пообещав доставить с территории Германии грузовой автомобиль с полуприцепом.

Однако своих обязательств мужчина не исполнил, распорядившись полученными деньгами по своему усмотрению.

С ноября 2016 года по июнь 2019 года злоумышленник находился в международном розыске.

21 июня 2019 года он был задержан на территории Польши, после чего экстрадирован в Россию.

Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Вину мужчина не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



