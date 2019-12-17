В Волгоградской области за обман на 82,5 тыс евро осудили задержанного в Польше мошенника

Расследования 17.12.2019 17:24
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17.12.2019 17:24
К 4 годам лишения свободы приговорен 46-летний житель Михайловки за мошенничество при поставке транспортных средств из Германии, сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Установлено, что фигурант уголовного дела с декабря 2012 года по март 2013 года получил путем обмана от жителя г.Михайловки и его дочери 82,5 тысячи евро, пообещав доставить с территории Германии грузовой автомобиль с полуприцепом.
Однако своих обязательств мужчина не исполнил, распорядившись полученными деньгами по своему усмотрению.
С ноября 2016 года по июнь 2019 года злоумышленник находился в международном розыске.
21 июня 2019 года он был задержан на территории Польши, после чего экстрадирован в Россию.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Вину мужчина не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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