В Волгограде на месте недавней коммунальной аварии снова закипела работа

Общество 17.12.2019 16:33
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17.12.2019 16:33
«Концессии теплоснабжения» приступили к замене участка тепломагистрали в Ворошиловском районе, где в начале декабря произошел порыв. Течь устранили, но сейчас на этом месте вновь закипела работа. В связи с тем, что в Волгограде установилась устойчивая положительная температура, в мэрии поручили компании заменить фрагмент, где зафиксированы отклонения от нормативных параметров работы. Это позволит повысить надежность работы в предстоящий отопительный период, пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Напомним, данная тепломагистраль включена в инвестиционную программу - ветхий участок будет полностью заменен в межсезонный период в 2020 году.
Для проведения восстановительных работ в максимально короткие сроки на объекте задействовано несколько бригад и спецтехника. На время проведения работ в ряд домов приостановлена подача ресурса, при этом все социальные объекты работают в штатном режиме. Поступление теплоносителя до ввода в жилые дома планируется возобновить в течение сегодняшних суток. «Концессии теплоснабжения» приносят извинения за возникшие неудобства, прокомментировали в мэрии.
Между тем, у жителей Ворошиловского района началась паника в связи с очередным отключением воды. Многие решили, что на теплотрассе снова произошел порыв.
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