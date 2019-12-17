В Волгограде на месте недавней коммунальной аварии снова закипела работа





«Концессии теплоснабжения» приступили к замене участка тепломагистрали в Ворошиловском районе, где в начале декабря произошел порыв. Течь устранили, но сейчас на этом месте вновь закипела работа. В связи с тем, что в Волгограде установилась устойчивая положительная температура, в мэрии поручили компании заменить фрагмент, где зафиксированы отклонения от нормативных параметров работы. Это позволит повысить надежность работы в предстоящий отопительный период, пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Напомним, данная тепломагистраль включена в инвестиционную программу - ветхий участок будет полностью заменен в межсезонный период в 2020 году.

Для проведения восстановительных работ в максимально короткие сроки на объекте задействовано несколько бригад и спецтехника. На время проведения работ в ряд домов приостановлена подача ресурса, при этом все социальные объекты работают в штатном режиме. Поступление теплоносителя до ввода в жилые дома планируется возобновить в течение сегодняшних суток. «Концессии теплоснабжения» приносят извинения за возникшие неудобства, прокомментировали в мэрии.

Между тем, у жителей Ворошиловского района началась паника в связи с очередным отключением воды. Многие решили, что на теплотрассе снова произошел порыв.



