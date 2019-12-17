Мошенник на совместный бизнес в Америке "развёл" врача из Волгограда на 4,5 млн рублей

Происшествия 17.12.2019 10:29
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17.12.2019 10:29
Полиция ищет подозреваемых в совершении мошенничества в отношении 57-летнего врача одного из медучреждений Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, женщина накануне обратилась с заявлением в отдел полиции по Центральному району.
Она рассказала, что в сентябре 2018 года в Интернете познакомилась с мужчиной, который представился ей иностранным практикующим врачом. В ходе неоднократных бесед по видеозвонкам и установленных доверительных отношений, мужчина предложил волгоградке открыть совместный бизнес – сеть частных медицинских клиник в России и Америке.
Женщина согласилась на данное предложение и на протяжении нескольких месяцев перечисляла на расчетные счета в иностранных банках как собственные, так и полученные в кредитных организациях денежные средства. Когда сумма платежей достигла 4,5 млн. рублей, а ни одной клиники не было открыто, у волгоградки возникли сомнения в честности своего виртуального бизнес-партнера. Однако к этому моменту какая-либо связь с компаньоном уже была утрачена и женщина обратилась с заявлением в полицию.
По имеющимся у оперативников сведениям, денежные средства поступили на счета банков в одной из западноафриканских республик.
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