



Виновными в попытке передачи взятки сотруднику исправительной колонии признаны 33-летний Андрей Васильев и 20-летняя Анна Калиниченко, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Тракторозаводский районный суд Волгограда.

Судом установлено, что в отношении Васильева ранее было возбуждено уголовное дело, в связи с чем он содержался под стражей в ПФРСИ ФКУ «ИК-9 УФСИН России по Волгоградской области». В мае 2019 года в период краткосрочного свидания, следственно-арестованный и его девушка , вступили между собой в преступный сговор, направленный на дачу взятки должностному лицу из числа сотрудников ФКУ «ИК-9 УФСИН России по Волгоградской области», с целью предоставления им встречи в комнате длительных свиданий, предназначенной исключительно для пребывания там лиц, осужденных к лишению свободы.

Реализуя задуманное, Васильев предложил сотруднику колонии предоставить ему свидание с его девушкой за денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей, на что получил отказ. Тогда Калиниченко, находясь в кабинете начальника ПФРСИ на ТИО ФКУ «ИК-9 УФСИН России по Волгоградской области», попыталась передать последнему 15 тысяч рублей для предоставления ей длительного свидания с Васильевым, положив денежные средства в пачку из-под сигарет. Однако сотрудник колонии от получения взятки отказался, а действия Калиниченко были пресечены сотрудниками полиции и ОСБ УФСИН России по Волгоградской области.

Вину в инкриминируемых деяниях подсудимые признали в полном объеме.

Приговором суда Васильев А.В. и Калиниченко А.М. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а» ч.4 ст.291 УК РФ. Им назначено наказание:

Васильеву А.В. в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима, и штраф в размере 300 тыс. рублей (по совокупности с приговором суда от 5 июля 2019г., которым он осужден по ч.3 ст.30, п. «а», «б» ч.3 ст.228.1 УКРФ к 5 годам лишения свободы);

Калиниченко А.М. в виде штрафа в размере 900 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

