Расследования

В Волгограде вынесли приговор паре, пытавшейся устроить свидание за взятку сотруднику УФСИН

Расследования 16.12.2019 19:25
14439 5
16.12.2019 19:25


Виновными в попытке передачи взятки сотруднику исправительной колонии признаны 33-летний Андрей Васильев и 20-летняя Анна Калиниченко, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Тракторозаводский районный суд Волгограда. 
Судом установлено, что в отношении Васильева ранее было возбуждено уголовное дело, в связи с чем он содержался под стражей в ПФРСИ ФКУ «ИК-9 УФСИН России по Волгоградской области». В мае 2019 года в период краткосрочного свидания, следственно-арестованный и его девушка , вступили между собой в преступный сговор, направленный на дачу взятки должностному лицу из числа сотрудников ФКУ «ИК-9 УФСИН России по Волгоградской области», с целью предоставления им встречи в комнате длительных свиданий, предназначенной исключительно для пребывания там лиц, осужденных к лишению свободы. 
Реализуя задуманное, Васильев предложил сотруднику колонии предоставить ему свидание с его девушкой за денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей, на что получил отказ. Тогда Калиниченко, находясь в кабинете начальника ПФРСИ на ТИО ФКУ «ИК-9 УФСИН России по Волгоградской области», попыталась передать последнему 15 тысяч рублей для предоставления ей длительного свидания с Васильевым, положив денежные средства в пачку из-под сигарет. Однако сотрудник колонии от получения взятки отказался, а действия Калиниченко были пресечены сотрудниками полиции и ОСБ УФСИН России по Волгоградской области.
Вину в инкриминируемых деяниях подсудимые признали в полном объеме.
Приговором суда Васильев А.В. и Калиниченко А.М. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а» ч.4 ст.291 УК РФ. Им назначено наказание:
Васильеву А.В. в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима, и штраф в размере 300 тыс. рублей (по совокупности с приговором суда от 5 июля 2019г., которым он осужден по ч.3 ст.30, п. «а», «б» ч.3 ст.228.1 УКРФ к 5 годам лишения свободы);
Калиниченко А.М. в виде штрафа в размере 900 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Все операции с коммерческой недвижимостью
Расследования
16.12.2019 17:54
Расследования 16.12.2019 17:54
1372 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.12.2019 16:34
Расследования 16.12.2019 16:34
4519 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.12.2019 15:09
Расследования 16.12.2019 15:09
10513 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.12.2019 14:17
Расследования 16.12.2019 14:17
5015 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.12.2019 18:59
Расследования 15.12.2019 18:59
3341 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.12.2019 10:38
Расследования 14.12.2019 10:38
3971 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.12.2019 18:14
Расследования 13.12.2019 18:14
1892 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.12.2019 16:12
Расследования 13.12.2019 16:12
1940 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.12.2019 15:28
Расследования 13.12.2019 15:28
4183 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.12.2019 11:19
Расследования 13.12.2019 11:19
5825 19 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.12.2019 14:02
Расследования 12.12.2019 14:02
3745 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.12.2019 11:45
Расследования 12.12.2019 11:45
4380 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.12.2019 13:06
Расследования 11.12.2019 13:06
11913 17 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.12.2019 12:49
Расследования 10.12.2019 12:49
4997 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.12.2019 12:12
Расследования 10.12.2019 12:12
3330 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:25
В Волгограде вынесли приговор паре, пытавшейся устроить свидание за взятку сотруднику УФСИНСмотреть фотографии
18:58
Бюджетникам Волгограда задним числом проиндексировали зарплатуСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде химика-самоучку осудили за изготовление «взрывпакетов»Смотреть фотографии
16:34
Дело о совершенном 17 лет назад убийстве возле кладбища дошло до судаСмотреть фотографии
15:57
Навигация на водоемах Волгоградской области закрытаСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде расцветают новогодние одуванчикиСмотреть фотографии
15:09
В Волгограде перевозчик и сотрудница надзорного ведомства пошли под суд за коррупционные связиСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде Снегурочка пометила двери неплательщиковСмотреть фотографии
14:39
«Синара-Девелопмент» ввела в эксплуатацию еще один дом в жилом районе «Новый Свет» ВолгоградаСмотреть фотографии
14:36
На большую пресс-конференцию Путина аккредитованы журналисты из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:17
В Волгограде накрыли подвальный игровой клубСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде подорожают похоронные услугиСмотреть фотографии
12:51
Портал госуслуг отмечает 10-летний юбилейСмотреть фотографии
12:21
Бдить и праздновать: топ-чиновники Волгоградской области проведут новогодние праздники в жестком графикеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:01
Депутат ГД от Волгоградской области Татьяна Цыбизова: «ЕвроХим-ВолгаКалий» формирует новый облик КотельниковоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:25
В Волгоградской области ищут поджигателя многоэтажкиСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде скоропостижно скончался главный врач медучрежденияСмотреть фотографии
10:34
В Волгоградской области воры вскрыли банкомат и вынесли более миллиона рублейСмотреть фотографии
09:41
Депутатам Волгоградской облдумы сделали скидку на разговоры по телефонуСмотреть фотографии
09:40
В Волгограде дождливое утро началось с крупной аварии, есть пострадавшие (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:38
Мэрии Волгограда не удалось «сбросить с себя» 2000 кубометров отходовСмотреть фотографии
07:12
В Волгоградской области подсчитали количество погибших от несчастных случаевСмотреть фотографии
20:50
Там, где клен шумит: в Волгоградской области на свалке высадят лесСмотреть фотографииCмотреть видео
18:59
Волгоградца осудили за массовую драку с водителем и пассажирами встречной иномаркиСмотреть фотографии
15:52
Под Волгоградом прибор для суставов обошелся пенсионерке в 350 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:01
"В лесу родилась елочка" : в Волгограде усилили охрану хвойных лесовСмотреть фотографии
14:21
В Волгограде ищут мошенника со стеклянным глазомСмотреть фотографии
13:14
Туалеты на Центральной набережной Волгограда изучил кандидат архитектурыСмотреть фотографии
12:18
Деньги есть: траты на чиновников и депутатов Волгоградской области подрастаютСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде в опрокинувшемся внедорожнике пострадали два человекаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 