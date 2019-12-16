Навигация на водоемах Волгоградской области закрыта

Общество 16.12.2019 15:57
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16.12.2019 15:57
На судоходных водоемах Волгоградской области завершился сезон навигации. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МЧС России по региону, такое решение принято в соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта.
В МЧС пояснили, что использование водных объектов для плавания маломерных судов на судоходных водоёмах разрешается с открытия до закрытия навигации, а на несудоходных – после спада паводковых вод до ледостава с введением ограничений в соответствии с Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах на территории Волгоградской области, утвержденными постановлением главы администрации Волгоградской области от 11 апреля 2006 г. №409.
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