



После вмешательства прокуратуры произведен перерасчет пенсии ветерану Великой Отечественной войны. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 90-летняя жительница Среднеахтубинского района, ветеран Великой Отечественной войны, еще в 2017 году обратилась в МФЦ с заявлением о перерасчете размера страховой пенсии по старости с учетом периодов ухода за двумя детьми.

Однако учреждением заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации передано не было. В связи с чем перерасчет размера пенсии не произведен.

В этой связи прокурором Среднеахтубинского района в адрес директора ГКУ ВО «МФЦ» внесено представление об устранении нарушений законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг.

В настоящее время ветерану произведен перерасчет размера пенсии, виновное должностное лицо привлечено к материальной ответственности.