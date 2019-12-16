Общество 16.12.2019 15:30
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16.12.2019 15:30
После вмешательства прокуратуры произведен перерасчет пенсии ветерану Великой Отечественной войны. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 90-летняя жительница Среднеахтубинского района, ветеран Великой Отечественной войны, еще в 2017 году обратилась в МФЦ с заявлением о перерасчете размера страховой пенсии по старости с учетом периодов ухода за двумя детьми.
Однако учреждением заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации передано не было. В связи с чем перерасчет размера пенсии не произведен.
В этой связи прокурором Среднеахтубинского района в адрес директора ГКУ ВО «МФЦ» внесено представление об устранении нарушений законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг.
В настоящее время ветерану произведен перерасчет размера пенсии, виновное должностное лицо привлечено к материальной ответственности.
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