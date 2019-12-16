Общество

В Волгограде Снегурочка пометила двери неплательщиков

Общество 16.12.2019 14:48
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16.12.2019 14:48


Подарки с подтекстом раздали в Волгограде "Концессии водоснабжения" злостным неплательщикам, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы предприятия-концессионера, акция под названием "Дорогой неплательщик" прошла в преддверии Нового года. Замаскированная под Снегурочку сотрудница компании прошлась адресам, где проживают должники, и вручила подарки - решето и карту города с указанием направления к Волге, имея ввиду, что водный ресурс не бесконечен, рано или поздно за него придется заплатить. 
Входные двери неплательщиков, которые накопили более 100 тысяч рублей долга, были помечены золотыми наклейками. Примечательно, что зачастую злостными должниками являются люди, проживающие в красивых домах за высокими заборами.

Отмечается, что их задолженности переданы в суд и в данный момент находятся на стадии исполнительного производства. На сегодняшний день задолженность потребителей – физических лиц в Волгограде составляет 123,68 млн руб. 

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