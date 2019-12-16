



Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) в срок завершила первый этап строительства двухсекционного 16-этажного дома в жилом микрорайоне «Новый Свет», расположенного в Советском районе Волгограда. Разрешение на ввод в эксплуатацию было получено 5 декабря 2019 года. Передача ключей новоселам начнется уже сегодня, 16 декабря, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Комплексная застройка территории «Новый свет» ведется с 2012 года, сейчас квартал включает 12 домов различной этажности. Новый жилой комплекс повышенной комфортности стал яркой доминантой района, дополнив его архитектурный облик. При проектировании использовались передовые градостроительные и инженерные решения. Светоотражающее покрытие на окнах обеспечит приятную прохладу в квартирах в особо жаркие летние дни, а зимой поможет снизить теплопотери. Улучшенная шумоизоляция достигается за счет увеличения толщины межквартирных перегородок. На придомовой территории и в местах общего пользования применены энергосберегающие технологии, позволяющие более эффективно расходовать ресурсы.

Для комфорта жителей на первом этаже комплекса предусмотрено специальное помещение для хранения колясок и велосипедов, комната гигиены и мойка для лап домашних животных. Подождать такси или пообщаться с соседями жители новостройки смогут в зоне отдыха, интерьер которой оформлен по дизайнерскому проекту. Благодаря панорамному остеклению входной группы в подъезде естественное освещение в течение всего светового дня. На территории двора предусмотрено видеонаблюдение. Для активного отдыха детей оборудована игровая площадка, для любителей спорта огороженная спортивная площадка и зона workout.

Продуманные планировки делают функциональным каждый квадратный метр квартир в новом доме. В прихожих есть ниши для шкафа-купе или небольшой гардеробной, в ванной комнате - места для установки стиральной машины. Розетки и выключатели смонтированы с учетом различных вариантов расстановки мебели и техники. Квартиры передаются с качественной финишной отделкой.

В сданном доме в продаже осталось всего три однокомнатные квартиры. Студию, двух- или трехкомнатную квартиру можно приобрести в строящейся секции жилого комплекса, которая будет сдана в третьем квартале следующего года. На все квартиры действует новогодняя 10% скидка от застройщика. Сотрудники офиса продаж помогут подобрать доступную ипотечную программу в одном из банков-партнеров.

По словам генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, район «Новый Свет» живет активной, насыщенной жизнью. «Зимой здесь работает каток, который является центром притяжения и семейного досуга жителей района. Для любителей спорта оборудованы спортивные площадки и велодорожки. Для детей построен детский сад, организованы игровые площадки и даже самая большая городская песочница. Рядом с жилыми комплексами есть небольшой сквер, где можно прогуляться и отдохнуть. Атмосферу добрососедства поддерживают, ставшие традиционными, семейные праздники и уличные гуляния, регулярно проводимые в районе», — отметил Т. Уфимцев.