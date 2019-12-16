Политика 16.12.2019 14:36
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16.12.2019 14:36
В списке журналистов, аккредитованных для участия в пресс-конференции Владимира Путина, оказались сразу несколько представителей прессы Волгоградской области, в том числе корреспондент ИА «Высота 102». Кроме того, шанс задать вопрос президенту получили журналисты ИА «СоцИнформБюро», Урюпинского радио, МТВ, «МК в Волгограде», «Волгоград - Родной город» и других СМИ. Всего в опубликованном на официальном сайте Кремля списке 1895 журналистов со всей России и зарубежья.
Информагентство ИА «Высота 102» предлагает читателям поучаствовать в формировании списка возможных вопросов Владимиру Путину. О чем президента должны спросить волгоградские журналисты ? Свой вариант можно присылать на электронную почту [email protected] .
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 19 декабря. Начало в 12.00 по московскому времени.
На прошлогодней пресс-конференции единственный от Волгоградской области вопрос президенту задал гендиректор МАУ «Информационное агентство Волгограда» Евгений Князев. Он заявил, что у волгоградцев «большие чаяния» по поводу возрождения Качинского училища, расформированного в 1998 году. Владимир Путин ответил, что посоветуется с Минобороны, так как это ведомство выстраивает подготовку кадров в зависимости от потребностей вооруженных сил.
Фото kremlin.ru
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