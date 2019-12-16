Политика

На большую пресс-конференцию Путина аккредитованы журналисты из Волгоградской области

Политика 16.12.2019 14:36
8302 42
16.12.2019 14:36


В списке журналистов, аккредитованных для участия в пресс-конференции Владимира Путина, оказались сразу несколько представителей прессы Волгоградской области, в том числе корреспондент ИА «Высота 102». Кроме того, шанс задать вопрос президенту получили журналисты ИА «СоцИнформБюро», Урюпинского радио, МТВ, «МК в Волгограде», «Волгоград - Родной город» и других СМИ. Всего в опубликованном на официальном сайте Кремля списке 1895 журналистов со всей России и зарубежья.
Информагентство ИА «Высота 102» предлагает читателям поучаствовать в формировании списка возможных вопросов Владимиру Путину. О чем президента должны спросить волгоградские журналисты ? Свой вариант можно присылать на электронную почту [email protected] .
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 19 декабря. Начало в 12.00 по московскому времени.
На прошлогодней пресс-конференции единственный от Волгоградской области вопрос президенту задал гендиректор МАУ «Информационное агентство Волгограда» Евгений Князев. Он заявил, что у волгоградцев «большие чаяния» по поводу возрождения Качинского училища, расформированного в 1998 году. Владимир Путин ответил, что посоветуется с Минобороны, так как это ведомство выстраивает подготовку кадров в зависимости от потребностей вооруженных сил.
Фото kremlin.ru

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Все операции с коммерческой недвижимостью
Политика
13.12.2019 12:26
Политика 13.12.2019 12:26
6479 35 Обсудить

0
Далее
Политика
11.12.2019 11:17
Политика 11.12.2019 11:17
11283 33 Обсудить

0
Далее
Политика
10.12.2019 14:49
Политика 10.12.2019 14:49
11224 35 Обсудить

0
Далее
Политика
10.12.2019 11:16
Политика 10.12.2019 11:16
5196 15 Обсудить

0
Далее
Политика
07.12.2019 11:21
Политика 07.12.2019 11:21
6314 20 Обсудить

0
Далее
Политика
06.12.2019 15:47
Политика 06.12.2019 15:47
4009 20 Обсудить

0
Далее
Политика
06.12.2019 13:46
Политика 06.12.2019 13:46
23491 45 Обсудить

0
Далее
Политика
05.12.2019 17:08
Политика 05.12.2019 17:08
4280 6 Обсудить

0
Далее
Политика
01.12.2019 15:43
Политика 01.12.2019 15:43
27212 30 Обсудить

0
Далее
Политика
30.11.2019 16:11
Политика 30.11.2019 16:11
6373 27 Обсудить

0
Далее
Политика
30.11.2019 13:59
Политика 30.11.2019 13:59
11231 38 Обсудить

0
Далее
Политика
23.11.2019 18:12
Политика 23.11.2019 18:12
10234 10 Обсудить

0
Далее
Политика
23.11.2019 16:27
Политика 23.11.2019 16:27
9166 19 Обсудить

0
Далее
Политика
23.11.2019 16:05
Политика 23.11.2019 16:05
7726 14 Обсудить

0
Далее
Политика
23.11.2019 15:20
Политика 23.11.2019 15:20
1902 11 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:58
Бюджетникам Волгограда задним числом проиндексировали зарплатуСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде химика-самоучку осудили за изготовление «взрывпакетов»Смотреть фотографии
16:34
Дело о совершенном 17 лет назад убийстве возле кладбища дошло до судаСмотреть фотографии
15:57
Навигация на водоемах Волгоградской области закрытаСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде расцветают новогодние одуванчикиСмотреть фотографии
15:30
В Волгоградской области ветеран войны два года ждала ответа от МФЦ по пенсииСмотреть фотографии
15:09
В Волгограде перевозчик и сотрудница надзорного ведомства пошли под суд за коррупционные связиСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде Снегурочка пометила двери неплательщиковСмотреть фотографии
14:39
«Синара-Девелопмент» ввела в эксплуатацию еще один дом в жилом районе «Новый Свет» ВолгоградаСмотреть фотографии
14:36
На большую пресс-конференцию Путина аккредитованы журналисты из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:27
Волгоградстат вошел в двадцатку лучших региональных статистических ведомствСмотреть фотографии
14:17
В Волгограде накрыли подвальный игровой клубСмотреть фотографии
13:40
На трассе "Волгоград - Москва" потушили рейсовый автобусСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде подорожают похоронные услугиСмотреть фотографии
12:51
Портал госуслуг отмечает 10-летний юбилейСмотреть фотографии
12:21
Бдить и праздновать: топ-чиновники Волгоградской области проведут новогодние праздники в жестком графикеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:01
Депутат ГД от Волгоградской области Татьяна Цыбизова: «ЕвроХим-ВолгаКалий» формирует новый облик КотельниковоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:25
В Волгоградской области ищут поджигателя многоэтажкиСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде скоропостижно скончался главный врач медучрежденияСмотреть фотографии
10:34
В Волгоградской области воры вскрыли банкомат и вынесли более миллиона рублейСмотреть фотографии
09:41
Депутатам Волгоградской облдумы сделали скидку на разговоры по телефонуСмотреть фотографии
09:40
В Волгограде дождливое утро началось с крупной аварии, есть пострадавшие (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:38
Мэрии Волгограда не удалось «сбросить с себя» 2000 кубометров отходовСмотреть фотографии
07:12
В Волгоградской области подсчитали количество погибших от несчастных случаевСмотреть фотографии
20:50
Там, где клен шумит: в Волгоградской области на свалке высадят лесСмотреть фотографииCмотреть видео
18:59
Волгоградца осудили за массовую драку с водителем и пассажирами встречной иномаркиСмотреть фотографии
15:52
Под Волгоградом прибор для суставов обошелся пенсионерке в 350 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:01
"В лесу родилась елочка" : в Волгограде усилили охрану хвойных лесовСмотреть фотографии
14:21
В Волгограде ищут мошенника со стеклянным глазомСмотреть фотографии
13:14
Туалеты на Центральной набережной Волгограда изучил кандидат архитектурыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 