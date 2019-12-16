В Волгограде накрыли подвальный игровой клуб

Расследования 16.12.2019 14:17
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16.12.2019 14:17
В Волгограде пресечена деятельность подпольного игрового клуба. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области. По данным следствия, в конце лета текущего года 37-летний мужчина организовал на территории Дзержинского района работу подпольного игрового клуба, разместив в подвальном помещении одного из административных зданий на улице Силикатной почти 50 электронных терминалов. Нелегальное заведение осуществляло свою деятельность в условиях строгой конспирации - «испытать удачу» игроки могли только по телефонному звонку подозреваемому, который лично открывал им дверь.
Преступная деятельность официально безработного жителя Кировского района была пресечена оперативными сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального подразделения МВД. В ходе проведенных мероприятий оперативники изъяли 48 игровых терминалов, денежные средства и черновую бухгалтерию, свидетельствующую о выручке заведения. Мужчина уже признал свою вину.
В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что на основании предоставленных оперативниками материалов в отношении подозреваемого СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данные деяния, – лишение свободы на срок до четырех лет.
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