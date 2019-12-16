Волгоградстат вошел в двадцатку лучших региональных статистических ведомств





Деятельность Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области отмечена в Москве. По итогам 2019 года Волгоградстат включен в двадцатку лучших статистических ведомств регионов России.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, работа территориальных органов государственной статистики оценивалась Росстатом по ряду важных критериев. Среди них – соблюдение планов - графиков обработки статистических данных, полнота сбора отчетности, нагрузка на сотрудников. Так, по итогам уходящего года каждый специалист Волгоградстата обрабатывал более 1300 отчетов, принятых от респондентов.

Учитывался также процент отчетности, получаемой от крупных, средних и некоммерческих предприятий в электронном виде. Особое внимание уделялось исполнительской дисциплине и качеству претензионной работы. Благодаря принимаемым мерам количество предприятий, которые нарушали сроки отчетности, в Волгоградской области значительно сократилось.

Напомним, на этой неделе отмечается 100-летие образования службы государственной статистики Волгоградской области. К этой знаменательной дате приурочено торжественное мероприятие, на котором будут награждены лучшие сотрудники отрасли.



