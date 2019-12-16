В Волгоградской области ищут поджигателя многоэтажки





Нервную ночь пришлось провести жителям одного из домов в 5 микрорайоне Камышина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, почти в три часа ночи поступил сигнал о возгорании. В подъезде 10-этажного дома горело имущество на 4 лестничных пролетах – цветочные горшки, выключатели электроосвещения, ливневая пластиковая труба с подвала по 6 этаж. Экстренными службами было эвакуировано 78 человек, к счастью, никто не пострадал.

Установлено, что причиной возгораний стали умышленные действия. Ночью неизвестный мужчина, находясь в подъезде дома, поджег имущество и скрылся. Ведется его розыск.

По данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение имущества совершенные путем поджога». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.



