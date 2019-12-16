В Волгоградской области воры вскрыли банкомат и вынесли более миллиона рублей

Происшествия 16.12.2019 10:34
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16.12.2019 10:34
В хуторе Верхнереченский Нехаевского района Волгоградской области воры вскрыли банкомат, стоявший в помещении, арендуемом у Верхнереченского сельского поселения. Как сообщает ИА «Высота 102», преступление было совершено примерно в 4 утра в воскресенье 15 декабря. По предварительным данным, преступников было двое. Они скрылись с наличными в сумме более 1 миллиона рублей.
По данным «Почты России», которое арендует соседние помещения, имущество ФГУП в результате ЧП не пострадало. Информация уточняется.
Ранее резонансное преступление с подрывом банкомата было совершено 8 ноября в Дзержинском районе Волгограда. Полиция продолжает розыск преступника.
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