В Волгоградской области воры вскрыли банкомат и вынесли более миллиона рублей

В хуторе Верхнереченский Нехаевского района Волгоградской области воры вскрыли банкомат, стоявший в помещении, арендуемом у Верхнереченского сельского поселения. Как сообщает ИА «Высота 102», преступление было совершено примерно в 4 утра в воскресенье 15 декабря. По предварительным данным, преступников было двое. Они скрылись с наличными в сумме более 1 миллиона рублей.

По данным «Почты России», которое арендует соседние помещения, имущество ФГУП в результате ЧП не пострадало. Информация уточняется.

Ранее резонансное преступление с подрывом банкомата было совершено 8 ноября в Дзержинском районе Волгограда. Полиция продолжает розыск преступника.



