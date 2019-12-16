Грузовая фура и легковые автомобили попали в аварию на повороте на Селезневку на Третьей продольной магистрали в Волгограде. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», на данный момент разбитые автомобили остаются на дороге, на месте работают следственно-оперативная группа полиции и экипажи ГИБДД.

В районе улицы Алюминиевая наблюдается пробка.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло примерно в 06.20 утра. Предварительно, 44-летний водитель автомашины «ДАФ», двигаясь по 3-й продольной магистрали со стороны Краснооктябрьского района в сторону Тракторозаводского района, на пересечении с улицей Алюминевая совершил столкновение с остановившимися на запрещающий сигнал светофора автомашинами «Рено Логан», «Дэу Нексиа» и «МАН».





Двое пассажиров автомашины «Рено» - 29-летний мужчина и 48-летняя женщина госпитализированы с травмами.