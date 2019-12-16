Происшествия

В Волгограде дождливое утро началось с крупной аварии, есть пострадавшие (ВИДЕО)

Происшествия 16.12.2019 09:40
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16.12.2019 09:40






Грузовая фура и легковые автомобили попали в аварию на повороте на Селезневку на Третьей продольной магистрали в Волгограде. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», на данный момент разбитые автомобили остаются на дороге, на месте работают следственно-оперативная группа полиции и экипажи ГИБДД. 
В районе улицы Алюминиевая наблюдается  пробка. 
По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло  примерно в  06.20  утра. Предварительно, 44-летний водитель автомашины «ДАФ»,  двигаясь по 3-й продольной магистрали со стороны Краснооктябрьского района в сторону Тракторозаводского района, на пересечении с улицей  Алюминевая совершил столкновение с остановившимися на запрещающий сигнал светофора автомашинами «Рено Логан», «Дэу Нексиа» и «МАН».

Двое пассажиров автомашины «Рено» - 29-летний мужчина и 48-летняя женщина госпитализированы с травмами.


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