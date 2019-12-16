Общество 16.12.2019 09:41
2138 7
16.12.2019 09:41
Завершена закупка услуг сотовой связи для государственных нужд регпарламента. Как сообщает ИА «Высота 102», победителем аукциона стало ПАО «Мегафон», которое снизило начальную цену контракта с 1 миллиона 700 тысяч рублей до 1 миллиона 100 тысяч рублей. Напомним, за счет бюджета будут обеспечены комплектом услуг сотового оператора 145 абонентов – депутатов и сотрудников областной думы. Начальная сумма единицы услуг составляла 1174 рубля 4 копейки, по результатам торгов она уменьшилась примерно до 700 рублей.
Реклама
Бдить и праздновать: топ-чиновники Волгоградской области проведут новогодние праздники в жестком графике16.12.2019 12:21
В Волгограде скоропостижно скончался главный врач медучреждения16.12.2019 10:46
Там, где клен шумит: в Волгоградской области на свалке высадят лес15.12.2019 20:50
Деньги есть: траты на чиновников и депутатов Волгоградской области подрастают15.12.2019 12:18
О хакерах и «кротах»: в Волгограде правоохранители детально разобрали все уловки мошенников14.12.2019 21:14
Полицейские Волжского удивили водителей заманчивым предложением – выпить согревающий напиток14.12.2019 15:01
Иркутск беспокоит: волгоградские коммунисты провели митинг в защиту однопартийцев14.12.2019 13:02
Собирают, как «Лего»: в Волгограде начался монтаж главного купола собора Александра Невского13.12.2019 22:12
Погрануправление ФСБ России по Волгоградской области зовет в свои ряды13.12.2019 19:58
Волгоградец заплатил за прыжки на крыше чужой машины 44 тысячи рублей13.12.2019 16:15
В Волгоградской облдуме не хватило кресел для руководителей13.12.2019 15:03
Опасная оттепель: в травмпунктах Волгограда образовались очереди13.12.2019 14:33
В Волгограде на двух домах культурного наследия исправят ошибки капремонта13.12.2019 13:51
ООО "Волжские тепловые сети" призывают жителей Волжского войти в новый год без долгов13.12.2019 12:36
В Волгограде прощаются с погибшими в ДТП основателем клиники «Движение» и тремя членами его семьи13.12.2019 11:40
Реклама