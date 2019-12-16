Общество

Депутатам Волгоградской облдумы сделали скидку на разговоры по телефону

Общество 16.12.2019 09:41
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16.12.2019 09:41


Завершена закупка услуг сотовой связи для государственных нужд регпарламента. Как сообщает ИА «Высота 102», победителем аукциона стало ПАО «Мегафон», которое снизило начальную цену контракта с 1 миллиона 700 тысяч рублей до 1 миллиона 100 тысяч рублей. Напомним, за счет бюджета будут обеспечены комплектом услуг сотового оператора 145 абонентов – депутатов и сотрудников областной думы. Начальная сумма единицы услуг составляла 1174 рубля 4 копейки, по результатам торгов она уменьшилась примерно до 700 рублей.

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