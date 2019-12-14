Экономика

В Волгограде из-за выставленной на торги гостиницы «Октябрьская» продлили конкурсное производство в фирме-банкроте

Экономика 14.12.2019 14:01
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14.12.2019 14:01


Арбитражный суд Волгоградской области на 4 месяца – до 24 марта 2020 года – продлил конкурсное производство в отношении ООО «Клон», которое является владельцем многих объектов недвижимости, среди которых выставленная на торги гостиница «Октябрьская». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитража, причиной для продления конкурсного производства стала незавершенность продажи имущества, а также не решенный вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника. Соответствующее ходатайство подал конкурный управляющий Алексей Левин.
Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, учредителями ООО «Клон» (ИНН 3443097822) являются Анна Михеева (размер доли 4,17%) и Екатерина Лазарева (размер доли 95,83%). Анна Андреевна Михеева - мать Олега Михеева, бывшего депутата Госдумы от Волгоградской области, который находится в розыске по делу о многомиллионном мошенничестве.
В судебном решении указано, что ООО «Клон» было признано несостоятельным (банкротом) в августе 2011 года. Активом должника являются несколько объектов недвижимости. Это инженерно-лабораторный корпус на проспекте Ленина, 88А площадью 4332,9 кв.м. и право аренды земельного участка площадью 4918 кв.м. по аналогичному адресу. Нежилое помещение площадью 2 817,9 кв.м. и право аренды земельного участка площадью 5 129 кв.м., расположенные на ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65. Здание гостиницы с пристройками площадью 4 862,6 кв.м. и земельный участок площадью 5 168 кв.м. на  ул. Коммунистическая, 5А - по этому адресу как раз и расположена гостиница «Октябрьская».
Среди объектов недвижимости ООО «Клон» - гостиница с подвалом площадью 5 212,9 кв.м., помещение ресторана с подвалом площадью 1010,8 кв.м. и земельный участок площадью 5 271 кв.м., расположенные в городе Майкоп (республика Адыгея) на ул. Пролетарская, 242. Указанные объекты являются предметом залога АО «БТА Банк». 
В начале декабря текущего года в силу вступило определение суда от 01.10.2019 года, согласно которому утвержден порядок продажи имущества, предложенный залоговым кредитором. 
Отметим, что имущество должника выставлено на торги. В настоящее время ведется прием заявок. Так, к примеру, гостиница «Октябрьская» была выставлена на продажу за 135 миллионов рублей. На данный момент сумма упала до 94,5 миллиона, но торги все еще продолжаются.

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