



«Продвинутую» схему отмывания денег, полученных от реализации синтетических наркотиков применил находящийся сейчас по стражей 28-летний житель Волжского. Как стало известно ИА «Высота 102», в рамках расследования уголовного дела группы волжан о покушении на сбыт амфетамина и N-метилэфедрона в особо крупном размере, правоохранители выяснили, что один из наркодилеров с целью легализации преступных доходов проворачивал финансовые операции с помощью ресурсов Qiwi-кошелек и других. Деньги обменивались на криптовалюту, попадали на так называемый биткоин – кошелек, затем переводились в рубли и зачислялись на карту Сбербанка. Таким способом за первые три месяца текущего года были отмыты и введены в легальный экономический оборот около полумиллиона рублей.