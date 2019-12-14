Расследования

В Волжском наркодилер легализовал доходы через операции с криптовалютой

Расследования 14.12.2019 10:38
1449 3
14.12.2019 10:38


«Продвинутую» схему отмывания денег, полученных от реализации синтетических наркотиков применил находящийся сейчас по стражей 28-летний житель Волжского. Как стало известно ИА «Высота 102», в рамках расследования уголовного дела группы волжан о покушении на сбыт амфетамина и N-метилэфедрона в особо крупном размере, правоохранители выяснили, что один из наркодилеров с целью легализации преступных доходов проворачивал финансовые операции с помощью ресурсов Qiwi-кошелек и других. Деньги обменивались на криптовалюту, попадали на так называемый биткоин – кошелек, затем переводились в рубли и зачислялись на карту Сбербанка. Таким способом за первые три месяца текущего года были отмыты и введены в легальный экономический оборот около полумиллиона рублей. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Все операции с коммерческой недвижимостью
Расследования
13.12.2019 18:14
Расследования 13.12.2019 18:14
1631 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.12.2019 16:12
Расследования 13.12.2019 16:12
1561 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.12.2019 15:28
Расследования 13.12.2019 15:28
3632 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.12.2019 11:19
Расследования 13.12.2019 11:19
5306 18 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.12.2019 14:02
Расследования 12.12.2019 14:02
3538 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.12.2019 11:45
Расследования 12.12.2019 11:45
4195 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.12.2019 13:06
Расследования 11.12.2019 13:06
11782 17 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.12.2019 12:49
Расследования 10.12.2019 12:49
4856 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.12.2019 12:12
Расследования 10.12.2019 12:12
3157 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.12.2019 10:22
Расследования 10.12.2019 10:22
7799 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.12.2019 15:20
Расследования 09.12.2019 15:20
3183 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.12.2019 11:18
Расследования 09.12.2019 11:18
14490 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.12.2019 08:48
Расследования 09.12.2019 08:48
1808 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
08.12.2019 13:57
Расследования 08.12.2019 13:57
3081 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
08.12.2019 11:39
Расследования 08.12.2019 11:39
6251 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:26
Птичек жалко: зимующим в Волгоградской области пернатым нужна помощьСмотреть фотографии
15:01
Полицейские Волжского удивили водителей заманчивым предложением – выпить согревающий напитокСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде из-за выставленной на торги гостиницы «Октябрьская» продлили конкурсное производство в фирме-банкротеСмотреть фотографии
13:02
Иркутск беспокоит: волгоградские коммунисты провели митинг в защиту однопартийцевСмотреть фотографии
10:38
В Волжском наркодилер легализовал доходы через операции с криптовалютойСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде покупатель с сайта объявлений напал на продавца телефона с ножомСмотреть фотографии
10:07
Не соблюдающий дистанцию водитель устроил смертельное ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде водитель иномарки протаранила четыре машиныСмотреть фотографии
08:39
С понедельника по пятницу: лучшие фото недели от ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
08:26
Под Волгоградом пятимесячная девочка получила ожоги, упав на трубу отопленияСмотреть фотографии
22:12
Собирают, как «Лего»: в Волгограде начался монтаж главного купола собора Александра НевскогоСмотреть фотографии
19:58
Погрануправление ФСБ России по Волгоградской области зовет в свои рядыСмотреть фотографии
18:17
Главный налоговик Волгоградской области ответил на вопрос о побегах предпринимателейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
Чиновники Волгоградской области почти определились с мусорным тарифом на 2020 годСмотреть фотографии
15:28
Жительницу Волгограда осудили за молчание о примкнувшей к террористам знакомойСмотреть фотографии
15:03
В Волгоградской облдуме не хватило кресел для руководителейСмотреть фотографии
14:33
Опасная оттепель: в травмпунктах Волгограда образовались очередиСмотреть фотографии
13:51
В Волгограде на двух домах культурного наследия исправят ошибки капремонтаСмотреть фотографии
12:26
Волгоградские коммунисты собираются на митинг в защиту «захлебнувшегося» экс-губернатора Иркутской областиСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде прощаются с погибшими в ДТП основателем клиники «Движение» и тремя членами его семьиСмотреть фотографии
11:19
Застройщик ЖК «Изумрудный город» идет под суд после приема граждан заместителем прокурора Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде сотрудники и «постояльцы» СИЗО-1 помолились вместе с митрополитомСмотреть фотографии
10:47
МегаФон автоматизирует рутинные задачи бизнеса с помощью голосового роботаСмотреть фотографии
10:32
Власти Волгоградской области определились с ростом платы за коммуналку в 2020 годуСмотреть фотографии
08:51
В Волгоградской области задержали браконьера за отстрел косулиСмотреть фотографии
08:29
В Общественной палате Волгограда – ротацияСмотреть фотографии
19:47
Плесень, сырость и щемящая тоска: жильцы многоэтажки на севере Волгограда хотят больше теплаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:27
Волгоградский аэропорт открывает новые рейсыСмотреть фотографии
17:31
Генералов стало больше: новое звание присвоено начальнику Управления Росгвардии по Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:24
Жилье дорожает: плата за капремонт в Волгоградской области вырастет с нового годаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 