В Волгограде водитель иномарки протаранила четыре машины

Происшествия 14.12.2019 09:53
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14.12.2019 09:53
Массовое ДТП с одним пострадавшим произошло в Советском районе Волгограда накануне на улице Качуевской. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, 32-летняя женщина, управляя «Mitsubishi Pajero», при перестроении не убедилась в безопасности маневра, не справилась с управлением и совершила столкновение с 4 автомобилями, движущимися в попутном направлении. Это «ГАЗ 3302», под управлением 24-летнего водителя, «ВАЗ 2114», под управлением 43-летнего водителя, автомобилем «Peugeot Boxer», под управлением 33-летнего водителя, и автомобилем «Renault Logan», под управлением 43-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 2114» был доставлен в больницу.
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