С понедельника по пятницу: лучшие фото недели от ИА «Высота 102»

Аналитика 14.12.2019 08:39
16942 13
14.12.2019 08:39
Эта декабрьская неделя выдалась теплой и туманной, что и запечатлел фотокорреспондент "Высоты 102". Мрачная погода, по всей видимости, повлияла на дорожную ситуацию: автомобили не только бились, но и горели.
Чудом успели покинуть салон пассажиры и водитель загоревшейся на Спартановке маршрутки. Огонь уничтожил микроавтобус очень быстро - прямо на глазах спешивших на работу волгоградцев.
С огоньком, но уже в позитивным смысле, отработал свой юбилейный концерт в Волгограде Гарик Сукачёв. Знаменитому рокеру - 60, но он по-прежнему энергичен, голосист и любит зрителя. Публика отвечала Сукачеву взаимностью: хором пели "Ольгу", "Моя бабушка курит трубку", "О чем поет гитара", "Дорожную" и с воодушевлением внимали року в блестящем исполнении музыкантов. Фотоотчет с концерта был также прекрасен.
За одним столом в здании администрации региона встретились старый и новый начальники УФСБ России по Волгоградской области. Анатолий Гулевский пост сдал, а Игорь Голдобин - принял. Нового начальника УФСБ представил губернатору Волгоградской области заместитель начальника управления кадров ФСБ России Сергей Шишкалов. Проникнуть на эту встречу в кабинет губернатора удалось только фотографу-"личнику".
В волгоградском СИЗО №1 в День Святого апостола Андрея Первозванного вместе молились священники, сотрудники и "постояльцы" этого учреждения. В престольный праздник тюремного храма божественную литургию отслужил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Участие в богослужении приняли и руководители УФСИН России по региону.
Реклама
Сбербанк назвал регионы, которые активнее всего участвовали в распродажах13.12.2019 13:32
В Волгограде за неделю цена на солярку выросла почти на 1 рубль12.12.2019 15:34
Финансовые аналитики предсказали волгоградцам рост зарплат в 2020 году11.12.2019 13:49
"Сколько можно работать?": волгоградцы хотят выходной 31 декабря10.12.2019 09:49
Статистику Волгоградской области омрачило падение зарплат06.12.2019 16:07
Адыгея перегнала Волгоградскую область по доходам населения05.12.2019 11:45
В Волгоградской области подорожал главный ингредиент салата «Оливье»04.12.2019 11:32
Селяне Волгоградской области тратят больше горожан на медицину и транспорт02.12.2019 16:53
В Волгоградской области почти четверть работающих получает меньше 15 тысяч рублей02.12.2019 08:31
В Волгоградской области растет смертность от онкологии28.11.2019 21:15
Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ27.11.2019 11:37
В Волгоградской области падают доходы жителей, но растет зарплата27.11.2019 09:11
Волгоград в пятерке худших городов России по качеству жизни26.11.2019 17:07
В Волгограде конкуренция на рынке труда и зарплаты держат жителей "в тонусе"26.11.2019 12:32
В Волгоградской области подешевели «макарошки»21.11.2019 08:37
Реклама