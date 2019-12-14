С понедельника по пятницу: лучшие фото недели от ИА «Высота 102»





Эта декабрьская неделя выдалась теплой и туманной, что и запечатлел фотокорреспондент "Высоты 102". Мрачная погода, по всей видимости, повлияла на дорожную ситуацию: автомобили не только бились, но и горели.





Чудом успели покинуть салон пассажиры и водитель загоревшейся на Спартановке маршрутки. Огонь уничтожил микроавтобус очень быстро - прямо на глазах спешивших на работу волгоградцев.









С огоньком, но уже в позитивным смысле, отработал свой юбилейный концерт в Волгограде Гарик Сукачёв. Знаменитому рокеру - 60, но он по-прежнему энергичен, голосист и любит зрителя. Публика отвечала Сукачеву взаимностью: хором пели "Ольгу", "Моя бабушка курит трубку", "О чем поет гитара", "Дорожную" и с воодушевлением внимали року в блестящем исполнении музыкантов. Фотоотчет с концерта был также прекрасен.





За одним столом в здании администрации региона встретились старый и новый начальники УФСБ России по Волгоградской области. Анатолий Гулевский пост сдал, а Игорь Голдобин - принял. Нового начальника УФСБ представил губернатору Волгоградской области заместитель начальника управления кадров ФСБ России Сергей Шишкалов. Проникнуть на эту встречу в кабинет губернатора удалось только фотографу-"личнику".





В волгоградском СИЗО №1 в День Святого апостола Андрея Первозванного вместе молились священники, сотрудники и "постояльцы" этого учреждения. В престольный праздник тюремного храма божественную литургию отслужил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Участие в богослужении приняли и руководители УФСИН России по региону.