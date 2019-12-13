В Волгограде руководитель УФНС взбодрил журналистов пресс-конференцией по итогам года

Экономика 13.12.2019 16:57
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13.12.2019 16:57
94 с половиной миллиарда рублей составила мобилизация налоговых платежей в консолидированный бюджет Волгоградской области за 11 месяцев текущего года. Сумма уплаченного гражданами НДФЛ достигла 32,3 миллиарда рублей, налога на прибыль - 22, 6 миллиарда, налога на имущество - 8,1 миллиарда рублей.
Эти и другие впечатляющие цифры прозвучали сегодня на пресс-конференции руководителя ФНС России по региону Романа Иванова, сообщает ИА Высота 102».
Собственно, сам по себе факт, что глава одного из ключевых региональных управлений открыто пообщался с журналистами и ответил на вопросы - уже событие. В последнее время среди госслужащих Волгоградской области как-то не принято публично отчитываться о своей работе. От такого формата как пресс-конференция местные СМИ начали отвыкать, поэтому шаг Романа Иванова навстречу прессе журналисты оценили максимально позитивно. Основным на мероприятии стал динамичный рассказ о предварительных итогах работы областных налоговиков в уходящем году.
Среди основных негативных факторов, влияющих на собираемость налогов, руководитель УФНС назвал несвоевременное перечисление платежей в бюджет, отсутствие официально оформленных сотрудников и выплату зарплаты в конвертах. Но и в этом направлении есть динамика. Количество работодателей повысивших заработную плату и легализовавших работников за последние несколько лет выросло почти в 6 раз. Первые подробности - в видеоматериале. О чем Романа Иванова спрашивали журналисты - в следующих публикациях.
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