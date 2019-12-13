В Волгограде вскрыли нарколабораторию химика-марионетки

Происшествия 13.12.2019 09:48
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13.12.2019 09:48
Изготовлением наркотиков по инструкциям из интернета занимался 19-летний житель Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, подозреваемый организовал нарколабораторию в съемном домовладении в Советском районе. Накануне к нему нагрянули бойцы спецподразделения "Гром" и оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка. В ходе обысков изъято оборудование, прекурсоры, химические компоненты и синтезированное синтетическое наркотическое средство. Исследование, проведенное специалистами Экспертно-криминалистического центра, показало, что веществом является мефедрон, массы которого хватило бы для приготовления порядка тысячи разовых доз.
Подозреваемый сознался в содеянном. Он пояснил, что изготовил наркотик по инструкциям лица, с которым он взаимодействовал путем интернет-переписки. Сами прекурсоры и оборудование для приготовления "синтетики" он также получал бесконтактным способом. Изготовленные партии волгоградец намеревался сбывать через тайники на территории Волгограда, однако все его запланированные действия были пресечены полицейскими. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.
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