Происшествия

В Волгоградской области задержали браконьера за отстрел косули

Происшествия 13.12.2019 08:51
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13.12.2019 08:51


В Алексеевском районе  задержан 29-летний мужчина за незаконную охоту. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники полиции остановили «девятку», в багажнике которой обнаружили тушу самки косули, охотничье гладкоствольное ружье, а также 18 патронов 12 калибра.
Выяснилось, что лицензия на отстрел диких животных у мужчины отсутствует. Сумма ущерба составила около 70 тысяч рублей.
Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что является охотником-любителем и, несмотря на отсутствии лицензии, занимался отстрелом животных на территории особо охраняемого природного парка «Нижнехоперский».
В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного  ст. 258 УК РФ – «Незаконная охота на особо охраняемой природной территории».
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

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