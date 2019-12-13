В Волгоградской области задержали браконьера за отстрел косули

Происшествия 13.12.2019 08:51
533 1
13.12.2019 08:51
В Алексеевском районе задержан 29-летний мужчина за незаконную охоту. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники полиции остановили «девятку», в багажнике которой обнаружили тушу самки косули, охотничье гладкоствольное ружье, а также 18 патронов 12 калибра.
Выяснилось, что лицензия на отстрел диких животных у мужчины отсутствует. Сумма ущерба составила около 70 тысяч рублей.
Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что является охотником-любителем и, несмотря на отсутствии лицензии, занимался отстрелом животных на территории особо охраняемого природного парка «Нижнехоперский».
В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ – «Незаконная охота на особо охраняемой природной территории».
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.
Реклама
В Волгограде вскрыли нарколабораторию химика-марионетки13.12.2019 09:48
Происшествия 13.12.2019 09:48
487 2 Обсудить
В Волжском трое 14-летних подростков на угнанной "ГАЗели" пытались скрыться от полицейских11.12.2019 16:54
Происшествия 11.12.2019 16:54
3368 Обсудить
В Волгоградской области "вечеринка по-урюпински" закончилась автоугоном и ДТП11.12.2019 13:26
Происшествия 11.12.2019 13:26
1015 2 Обсудить
Названа причина ДТП с перевернувшимся рейсовым автобусом в Волгоградской области11.12.2019 10:42
Происшествия 11.12.2019 10:42
8730 12 Обсудить
Половина пассажиров перевернувшегося автобуса «Волгоград-Елань» попала в больницу11.12.2019 08:23
Происшествия 11.12.2019 08:23
8700 4 Обсудить
Среди погибших в ДТП в Воронежской области – основатель волгоградской клиники «Движение» и члены его семьи (ВИДЕО)10.12.2019 15:51
Происшествия 10.12.2019 15:51
43101 11 Обсудить
В Воронежской области погибли пять человек в ДТП с автобусом из Волгограда10.12.2019 15:14
Происшествия 10.12.2019 15:14
5592 1 Обсудить
В Волгограде остановили грузовик с контрафактными Барби и куклами LOL10.12.2019 12:31
Происшествия 10.12.2019 12:31
1957 7 Обсудить
Бумага и песок: волгоградцы массово жалуются в полицию на обман продавцов в интернете10.12.2019 11:58
Происшествия 10.12.2019 11:58
3122 4 Обсудить
Пострадавших нет: в Волгограде из сгоревшей маршрутки успели выбежать пассажиры10.12.2019 08:40
Происшествия 10.12.2019 08:40
8604 12 Обсудить
В Волгограде на Третьей Продольной в тумане столкнулись четыре машины09.12.2019 20:10
Происшествия 09.12.2019 20:10
7114 1 Обсудить
В Волгограде водитель «КамАЗа» устроил массовое ДТП09.12.2019 10:02
Происшествия 09.12.2019 10:02
2985 1 Обсудить
В Волгоградской области на выезде из Камышина в ДТП пострадали 4 человека, один погиб08.12.2019 19:16
Происшествия 08.12.2019 19:16
3480 1 Обсудить
По Волгограду шныряют мошенники с шубами08.12.2019 19:03
Происшествия 08.12.2019 19:03
5447 11 Обсудить
В Ворошиловском районе Волгограда назвали улицы, к жителям которых после аварии вернулось тепло07.12.2019 15:30
Происшествия 07.12.2019 15:30
2252 14 Обсудить
Реклама