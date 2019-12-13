В Волгоградской области задержали браконьера за отстрел косули





В Алексеевском районе задержан 29-летний мужчина за незаконную охоту. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники полиции остановили «девятку», в багажнике которой обнаружили тушу самки косули, охотничье гладкоствольное ружье, а также 18 патронов 12 калибра.

Выяснилось, что лицензия на отстрел диких животных у мужчины отсутствует. Сумма ущерба составила около 70 тысяч рублей.

Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что является охотником-любителем и, несмотря на отсутствии лицензии, занимался отстрелом животных на территории особо охраняемого природного парка «Нижнехоперский».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ – «Незаконная охота на особо охраняемой природной территории».

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.



