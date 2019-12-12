Экономика

Банк «Открытие» представил новую команду продуктовой фабрики «Открытие Инвестиции»

Экономика 12.12.2019 16:53
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12.12.2019 16:53


Банк «Открытие» рассказал о планах глобального проекта «Открытие Инвестиции» и представил его команду. «Открытие Инвестиции» — единая продуктовая фабрика, которая работает на базе банка «Открытие», «Открытие Брокер» и УК «Открытие». Участники проекта совместно разрабатывают и продают широкий набор инвестиционных продуктов и стратегий для частных клиентов. Синергетический эффект от объединения усилий компаний группы «Открытие» позволит ей создать крупнейший инвестиционный хаб и стать одним из лидеров российского инвестиционного бизнеса, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Используя возможности банка как канала продаж, фабрика будет предлагать клиентам высокодоходные финансовые инструменты и индивидуальные инвестиционные стратегии, разрабатываемые банком «Открытие», «Открытие Брокер» и УК «Открытие».
Компании, реализующие проект «Открытие Инвестиции», показывают уверенный рост всех основных бизнес-показателей. Так, по словам генерального директора УК «Открытие» Константина Федулинского, количество частных инвесторов, доверивших УК «Открытие» управление своими активами, за десять месяцев 2019 года увеличилось почти на 70% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысило 77 тысяч человек. В сентябре и октябре были зафиксированы рекордные притоки средств клиентов через розничный канал банка «Открытие» — свыше 6,5 млрд руб. было инвестировано в ОПИФы и стратегии доверительного управления, которые предлагает УК.
В свою очередь, количество клиентов «Открытие Брокер», по словам руководителя компании Владимира Крекотеня, на конец октября превысило 230 тысяч человек, что на 60% выше значений конца 2018 года. Число активных клиентов увеличилось на 35% — до 25,5 тысяч. Объём активов клиентов составил 200 млрд руб. — рост на 61% по сравнению с 2018 годом. Прирост среднего счёта с конца прошлого года составил 1,23%.
«Открытие Брокер» — один из лидеров и новаторов российского рынка брокерского обслуживания. Так, в текущем году впервые в России был запущен структурный продукт 45 и 90 дней как аналог депозита, а также первая среди инвестиционных компаний программа лояльности «O.InveStore!». С начала действия программы ее участниками стали 11 000 клиентов с активами на 27,4 млрд рублей.
Виктор Николаев, глава корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие»: «В условиях замедления инфляции, которая находится в диапазоне 3-4% годовых, укрепления и стабилизации курса рубля, ставки по вкладам продолжают снижаться. Традиционная для большинства россиян модель хранения сбережений на депозитах становится невыгодной. При этом российский фондовый рынок показал за 11 месяцев 2019 года доходность в 24% по индексу МосБиржи. Это один из самых высоких показателей в мире. Мы в полной мере готовы воспользоваться этой ситуацией и предложить клиентам набор первоклассных инвестиционных продуктов».
Константин Церазов, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие», руководитель проекта «Открытие инвестиции»: «Для всех типов клиентов у нас есть удобные и понятные продукты, доступные как в отделениях банка, так и у инвестиционного консультанта в сети “Открытие Брокер” или в дистанционных каналах. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с клиентами, поэтому формируем продуктовую линейку для каждого клиентского сегмента — сберегателей, инвесторов, активных трейдеров — с учётом их риск-профиля и целей».
Планы по развитию проекта «Открытие Инвестиции» достаточно амбициозны. Так, по итогам 2020 года доходы брокерской компании вырастут до 6,6 млрд рублей, управляющей компании – до 700 млн рублей. Увеличение коэффициента проникновения инвестиционных продуктов в клиентскую базу банка, развитие цифровых каналов дистрибуции, а также максимизация синергетического эффекта от работы компаний группы позволят проекту «Открытие Инвестиции» войти в число лидеров российского рынка.

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