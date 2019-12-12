Банк «Открытие» запустил робота для работы с малым и средним бизнесом

Экономика 12.12.2019 13:08 Новости компаний
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12.12.2019 13:08 Новости компаний
«Открытие» запустил первого в банке робота по имени Анфиса. Она занимается обработкой заявок на выпуск бизнес-карт МСБ.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, робота тестировали с сентября, и, успешно пройдя все тестовые испытания, Анфиса официально приступила к работе. Она работает в трех системах – ЦФТ, 3-Card, Sugar CRM – и выполняет рутинные действия сотрудников бэк-офиса: заходит в информационные системы и заполняет поля для выпуска бизнес - карт. Но делает это в разы быстрее, что позволяет сократить время на обработку заявок и уменьшить трудозатраты.
Результаты Анфисы по итогам пилота:
– время на обработку одной заявки на выпуск именной карты сократилось в 3,5 раза;
– время на обработку одной заявки на выпуск моментальной карты сократилось в 2,5 раза;
«Робот RPA (Robotic process automation) – это многообещающая технология с большим потенциалом, которая уже сегодня позволяет пользователям не обладающими знаниями IT настраивать компьютерное программное обеспечение или «робота» для эмуляции действий человека в системах. Роботизация рутинных, повседневных задач позволит не ждать недели, месяцы долгих интеграций, а в кратчайшие сроки сократить операционные затраты, увеличить скорость и качество клиентского сервиса.
Одно из ключевых преимуществ программного робота RPA, это безошибочное решение задач в формате 24/7», – прокомментировал руководитель проекта отдела развития технологий и автоматизации процессов блока МСБ банка «Открытие» Егор Молодчин.
По словам руководителя направления отдела оптимизации процессов операционного блока банка «Открытие» Ульяны Чучевой, благодаря роботизации банки могут повысить свою эффективность – снизить стоимость бизнес-процессов, увеличить их скорость за счет быстрых автоматизированных решений и предоставить клиентам более качественный сервис.
«В 2020 году в рамках проекта «Роботизация бизнес-процессов операционного блока и блока малого и среднего бизнеса на платформе RPA» мы планируем роботизировать ряд процессов на платформе UIPATH и тем самым повысить качество ввода данных», – подчеркнула она.
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