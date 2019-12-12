Общество 12.12.2019 11:10
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12.12.2019 11:10
Из-за холода в здании сельской школы ученики повально заболели простудой и пневмонией. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с начала декабря в Медведевской средней школе Иловлинского района из 137 учеников пропустили занятия по болезни 90 школьников. При этом шесть несовершеннолетних были госпитализированы в ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ», одному ребенку поставлен диагноз «пневмония».
С 5 декабря 2019 года постановлением главного государственного санитарного врача по г.Фролово, Фроловскому, Иловлинскому, Ольховскому районам Волгоградской области в МБОУ «Медведевская СОШ» введен карантин.
В ходе выездной надзорной проверки было установлено, что в образовательном учреждении на первом этаже в кабинетах 3, 4 и 5 классов не соблюдался температурный режим. Причиной нарушения явилось отсутствие отопления в подвале, в результате чего под указанными учебными кабинетами подвальное помещение с начала отопительного сезона не отапливалось.
По результатам проверки прокуратурой главе администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской области внесено представление об устранении выявленных нарушений.
Кроме того, прокуратурой района материалы направлены в Иловлинский межрайонный СО СУ СК РФ по Волгоградской области для организации процессуальной проверки на предмет наличия в действиях должностных лиц признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ (халатность) и 238 УКРФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В настоящее время проводятся работы по восстановлению системы отопления подвальных помещений.
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