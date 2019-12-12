Компания «ВОЛМА» представила свои достижения на международном уровне





Компания «ВОЛМА», активный участник национальных проектов, представила достижения на международном уровне. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в начале недели, с 10 по 11 декабря текущего года, состоялась встреча руководства Управляющей компании «ВОЛМА» с представителями производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания».

Делегация во главе с генеральным директором УП «БЦК» Александром Станиславовичем Довгало сразу с самолета прибыла в офис «ВОЛМА», базирующийся на территории Волгоградского гипсового завода.

«ВОЛМА» представила свои наработки и эффективный опыт в использовании современных цифровых технологий управления производственными процессами на предприятии, а также в области логистики, маркетинговой аналитики и других сфер ведения бизнеса.

Свою оценку встрече дал председатель Совета директоров Управляющей компании «ВОЛМА» Юрий Гончаров: «Деловые связи нашей Компании с дружественной Беларусью имеют давнюю историю. Тем логичнее тот факт, что коммерческие взаимоотношения перерастают в сотрудничество на уровне компетенций, обмен успешным опытом в использовании технологий, стратегий и новейших инструментов. Как и во всем прогрессивном мире бизнес, при поддержке государства, не ограничивается товарно-денежными операциями. Российские компании уже в состоянии экспортировать интеллектуальный капитал».



