Экономика

Компания «ВОЛМА» представила свои достижения на международном уровне

Экономика 12.12.2019 09:10 Новости компаний
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12.12.2019 09:10 Новости компаний


Компания «ВОЛМА», активный участник национальных проектов, представила достижения на международном уровне. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в начале недели, с 10 по 11 декабря текущего года, состоялась встреча руководства Управляющей компании «ВОЛМА» с представителями производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания».
Делегация во главе с генеральным директором УП «БЦК» Александром Станиславовичем Довгало сразу с самолета прибыла в офис «ВОЛМА», базирующийся на территории Волгоградского гипсового завода.
«ВОЛМА» представила свои наработки и эффективный опыт в использовании современных цифровых технологий управления производственными процессами на предприятии, а также в области логистики, маркетинговой аналитики и других сфер ведения бизнеса.
 
Свою оценку встрече дал председатель Совета директоров Управляющей компании «ВОЛМА» Юрий Гончаров: «Деловые связи нашей Компании с дружественной Беларусью имеют давнюю историю. Тем логичнее тот факт, что коммерческие взаимоотношения перерастают в сотрудничество на уровне компетенций, обмен успешным опытом в использовании технологий, стратегий и новейших инструментов. Как и во всем прогрессивном мире бизнес, при поддержке государства, не ограничивается товарно-денежными операциями. Российские компании уже в состоянии экспортировать интеллектуальный капитал».

После представления глобальной цифровой системы аналитики белорусским коллегам, генеральный директор УК «ВОЛМА» Владимир Овчинцев отметил: «Мы максимально цифровизируем производство, внедряем мобильные приложения в области логистики, клиентского сервиса, коммуникаций с потребителями, мы успешно внедрили систему омниканальной сквозной аналитики на базе Power BI, позволяющей компилировать данные разных сегментов деятельности компании, формировать разносторонние визуализированные выводы для более качественного принятия решений. Совместно с комитетом промышленности постоянно мониторим и проводим экспертизу мировых инноваций. И мы, конечно, готовы транслировать свой опыт во вне, тем более за рубеж. Ведь таким образом мы создаем, в том числе, технологически гармоничную среду для развития глобального бизнеса. И выигрывают все, потому что развитие – процесс не односторонний».

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