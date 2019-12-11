Финансовые аналитики предсказали волгоградцам рост зарплат в 2020 году





В 2020 году мировая экономика вырастет на 3-3,3%, экономика России – на 1-1,5%. Такое предсказание выдали аналитики Финансового университета при правительстве РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, финансисты предрекли и рост зарплат в 78 российских городах с населением более 250 тысяч человек. Так, согласно прогнозам, реальная зарплата волгоградцев увеличится в следующем году на 2,9%. Самые приятные изменения в достатке пообещали жителям Читы, Тюмени и Ярославля – этот показатель должен подрасти на 3,8%. Меньше всего повезет жителям Хабаровска – рост составит всего 1,7%.

В Астрахани рост зарплат должен быть выше, чем в Волгограде – 3,1%, в Волжском прогнозируют повышение реальной зарплаты на 2,4%, в Ростове-на-Дону и того меньше – на 2,2%.

Между тем, в исследовании университета, которое имеет романтическое название «Предновогодние предсказания», говорится о прогнозе и других ключевых показателей развития российской экономики. Вот некоторые моменты.

В 2020 году российская экономика будет расти, однако рост российского ВВП будет незначительным и составит 1-1,5%.

Реальная зарплата (номинальный прирост заработной платы за вычетом инфляции) будет расти. Можно ожидать роста реальной зарплаты на 2,5%.

Реальные доходы населения в 2020 году будут стагнировать около нулевой отметки. Нельзя исключать некоторого снижения реальных доходов.

За нынешним периодом снижения потребительской инфляции можно ожидать возврата к ее увеличению. В 2020 году потребительская инфляция может превысить 5%.

Уровень безработицы в России в 2020 году будет снижаться, хотя темпы снижения безработицы будут менее значительными, чем в 2019 году.

Среднее снижение курса доллара может составить около 6%.

Как говорится, поживем и увидим, насколько сбудутся эти прогнозы.



