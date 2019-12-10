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Ростелеком: первые «умные каски» заработали

Телеком 10.12.2019 12:54
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10.12.2019 12:54


«Ростелеком» и ИТ-компания Softline завершили внедрение системы позиционирования «Умная каска» на Источном месторождении АРМЗ «Хиагда» (входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»), которое находится в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, в эксплуатацию запущено 150 цифровых устройств, которые позволяют удаленно контролировать соблюдение правил техники безопасности на производстве. 
Умные каски» помогают повысить уровень физической безопасности сотрудников: фиксируют наличие средства индивидуальной защиты на голове, передают диспетчеру сигнал в случае падения работника или получения удара, дают возможность контролировать местонахождение людей внутри помещений и на открытом пространстве, а также позволяют наблюдать за их передвижением и состоянием во время работы.
По словам разработчиков системы, проект позволяет не только обеспечивать безопасность персонала, но в перспективе принесет экономический эффект: сократит расходы, в том числе на ремонт, сэкономит сырье, повысит качество и количество произведенной продукции.
«Для “Ростелекома” проект “умной каски” стал отправной точкой для создания целого портфеля промышленных решений, которые мы пилотируем сегодня по всей стране. Основные задачи, решаемые в рамках отраслевых проектов,— это повышение производительности труда, автоматизация бизнес-процессов и безопасность на производстве. Например, мы разработали решение по созданию цифрового двойника сотрудника, которое позволяет контролировать наличие у сотрудника при нахождении на рабочем месте комплекта обязательного снаряжения и инструментария. Также “Ростелеком” активно прорабатывает решения, связанные с точным позиционированием и дополненной реальностью», — сообщил директор по стратегическим проектам «Ростелекома» Данила Бурметьев.
Проект «Умная каска» стал возможен благодаря строительству оптической линии связи в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах Бурятии. В 2017 году «Ростелеком» и «Хиагда» совместно профинансировали прокладку оптики протяженностью более 200 км.

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