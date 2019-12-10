В Волгограде расследовали дело об опасных уколах красоты





О завершении расследования уголовного дела в отношении троих жительниц Волгограда и 27-летнего сына одной из них заявили сегодня в СУ СКР по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в следственных органах, с начала апреля 2017 года и на протяжении более года злоумышленники закупали в городе Москве незарегистрированные на территории России лекарственные средства китайского и корейского производства, которые впоследствии реализовывали в Волгограде, при этом активно рекламируя их в социальных сетях.

В роли организатора выступила 49-летняя женщина, которая привлекла к преступной деятельности своего сына и двух подруг. По заявленным иностранным производителем свойствам и фармацевтическому действию препараты являлись ботулотоксинами и филлерами, применяемыми при оказании косметологических услуг, связанных с мезотерапией и контурной пластикой, но не были внесены в Государственный реестр лекарственных средств, а соответственно не имели каких-либо документов, удостоверяющих их качество. П оследствия использования этих препаратов в настоящее время не изучены и могут представлять угрозу для здоровья потребителей.

В настоящее время расследование завершено. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ (незаконный сбыт незарегистрированных лекарственных средств, совершенный организованной группой в крупном размере).

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Преступная деятельность сообщников была пресечена летом прошлого года оперативными сотрудниками ГУ, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и областного УФСБ.







