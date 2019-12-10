В Волгограде расследовали дело об опасных уколах красоты

Расследования 10.12.2019 12:12
387 0
10.12.2019 12:12
О завершении расследования уголовного дела в отношении троих жительниц Волгограда и 27-летнего сына одной из них заявили сегодня в СУ СКР по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в следственных органах, с начала апреля 2017 года и на протяжении более года злоумышленники закупали в городе Москве незарегистрированные на территории России лекарственные средства китайского и корейского производства, которые впоследствии реализовывали в Волгограде, при этом активно рекламируя их в социальных сетях.
В роли организатора выступила 49-летняя женщина, которая привлекла к преступной деятельности своего сына и двух подруг. По заявленным иностранным производителем свойствам и фармацевтическому действию препараты являлись ботулотоксинами и филлерами, применяемыми при оказании косметологических услуг, связанных с мезотерапией и контурной пластикой, но не были внесены в Государственный реестр лекарственных средств, а соответственно не имели каких-либо документов, удостоверяющих их качество. Последствия использования этих препаратов в настоящее время не изучены и могут представлять угрозу для здоровья потребителей.
В настоящее время расследование завершено. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ (незаконный сбыт незарегистрированных лекарственных средств, совершенный организованной группой в крупном размере).
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.
Преступная деятельность сообщников была пресечена летом прошлого года оперативными сотрудниками ГУ, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и областного УФСБ.
Реклама
В Волгоградской области огласили приговор сотруднице почты за присвоение миллиона10.12.2019 12:49
Расследования 10.12.2019 12:49
230 Обсудить
В Волгоградской области по факту гибели малыша на морозе возбуждено уголовное дело10.12.2019 10:22
Расследования 10.12.2019 10:22
6649 2 Обсудить
В Волгоградской области огласили приговор по делу о сбыте наркотиков на 45 млн рублей09.12.2019 15:20
Расследования 09.12.2019 15:20
2730 1 Обсудить
В Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели малыша на улице09.12.2019 11:18
Расследования 09.12.2019 11:18
14064 8 Обсудить
В Волгограде поймали двух телефонных мошенников за обман жителей Ижевска09.12.2019 08:48
Расследования 09.12.2019 08:48
1482 3 Обсудить
Под Волгоградом многодетного отца осудили за авто-охоту на зайца08.12.2019 13:57
Расследования 08.12.2019 13:57
2649 10 Обсудить
В Волгоградской области будут судить водителя, перевернувшего самосвал на многодетную мать08.12.2019 11:39
Расследования 08.12.2019 11:39
5769 1 Обсудить
В смертельном ДТП под Волгоградом обвиняют водителей сразу двух машин06.12.2019 17:24
Расследования 06.12.2019 17:24
4214 2 Обсудить
В Волгограде ищут поджигателей леса у «Соснового бора»06.12.2019 16:17
Расследования 06.12.2019 16:17
9926 2 Обсудить
В Волгограде за коррумпированного сотрудника наказали юрлицо06.12.2019 12:24
Расследования 06.12.2019 12:24
12754 2 Обсудить
В Волгограде участников ОПГ взяли с поличным на территории бывшего Моторного завода06.12.2019 11:15
Расследования 06.12.2019 11:15
12801 8 Обсудить
Волгоградская полиция не теряет надежды получить любую информацию о "потрошителе" банкоматов06.12.2019 10:28
Расследования 06.12.2019 10:28
7180 13 Обсудить
В Волгоградской области не теряют надежды найти пропавшего год назад рыбака04.12.2019 19:26
Расследования 04.12.2019 19:26
2494 9 Обсудить
Обвинила во всем тяжком: пожилая волгоградка подозревается в ложном доносе на зятя04.12.2019 17:59
Расследования 04.12.2019 17:59
2634 9 Обсудить
В Волгоградской области главу стройфирмы отправили в колонию за неуплату почти 100 млн рублей налогов04.12.2019 11:21
Расследования 04.12.2019 11:21
3232 4 Обсудить
Реклама