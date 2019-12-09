По волнам, по делам: к Волгограду катит расследование миллиардного хищения при строительстве терминала в Калининграде
Борьба с коррупцией 09.12.2019 16:48
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09.12.2019 16:48
Сергея Шипицина - генерального директора ООО «Больверк» и бенефициара компании «ТрансСервис», выполнявших в Волгограде берегоукрепление правого берега Волги, а также строительство и ремонт дорог, задержали следователи СКР, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Коммерсантъ . Издание информирует, что по подозрению в хищении 1,6 млрд руб. при строительстве международного морского терминала в Калининградской области задержали не только Сергея Щипицына, но и еще двоих топ-менеджеров строительной компании. По версии следствия, деньги выводились на счета четырех аффилированных организаций, а затем распределялись по фирмам-однодневкам, часть из которых занималась обналичиванием.
Есть данные, что «калининградское дело» «Больверка», скорее всего, привлечет внимание и к деятельности компании в Волгограде, где с декабря 2014 года по конец 2017-го велось берегоукрепление протяженностью почти 3 км. Например, следователи вполне могут проверить откуда и по каким ценам завозился песок для выполнения земляных работ (их объем составил 2 000 000 м³). Кроме того, у сотрудников органов могут возникнуть вопросы по примененным технологиям и тому, из какого материала сделаны сваи - основательного бетона или старых труб, имела ли место сверхприбыль в размере, например, миллиарда, и, самое главное, кто из должностных лиц Волгоградской области подписывал акты выполненных работ. Соответственно, не останется без внимания и фирма «ТрансСервис». Силами этой компании в Волгограде строили Нулевую Продольную, делали ремонт Третьей Продольной, шоссе Авиаторов и прочего на сумму почти 6 миллиардов рублей.
Известно, что на сегодняшний день ООО «Больверк» погрязло в судах: одних только текущих производств - 158, на сумму почти 600 миллионов рублей. ФНС приостановила операции по счетам, а в отношении компании применена процедура банкротства. Оценочная сумма взыскиваемой на данный момент задолженности компании исчисляется сотней миллионов рублей. В негативный список входит и совладелец «Больверка» - СК «Стройтэк».
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