По волнам, по делам: к Волгограду катит расследование миллиардного хищения при строительстве терминала в Калининграде

Есть данные, что «калининградское дело» «Больверка», скорее всего, привлечет внимание и к деятельности компании в Волгограде, где с декабря 2014 года по конец 2017-го велось берегоукрепление протяженностью почти 3 км. Например, следователи вполне могут проверить откуда и по каким ценам завозился песок для выполнения земляных работ (их объем составил 2 000 000 м³). Кроме того, у сотрудников органов могут возникнуть вопросы по примененным технологиям и тому, из какого материала сделаны сваи - основательного бетона или старых труб, имела ли место сверхприбыль в размере, например, миллиарда, и, самое главное, кто из должностных лиц Волгоградской области подписывал акты выполненных работ. Соответственно, не останется без внимания и фирма «ТрансСервис». Силами этой компании в Волгограде строили Нулевую Продольную, делали ремонт Третьей Продольной, шоссе Авиаторов и прочего на сумму почти 6 миллиардов рублей.

Известно, что на сегодняшний день ООО «Больверк» погрязло в судах: одних только текущих производств - 158, на сумму почти 600 миллионов рублей. ФНС приостановила операции по счетам, а в отношении компании применена процедура банкротства. Оценочная сумма взыскиваемой на данный момент задолженности компании исчисляется сотней миллионов рублей. В негативный список входит и совладелец «Больверка» - СК «Стройтэк».



